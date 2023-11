Miss Universo 2023: Karla Guilfú parte hacia El Salvador en busca de la sexta corona universal

La beldad puertorriqueña Karla Guilfú Acevedo partió la mañana del viernes, hacia la ciudad de San Salvador, El Salvador, para competir en la edición número 72 de Miss Universo y obtener la sexta corona universal para la isla.

“Estoy muy contenta. Me siento confiada en que todo el trabajo que hemos hecho en estos meses va a rendir frutos. También me siento tranquila, me siento en paz dentro de mi ser porque sé que este es el sueño que he tenido a través los años y se está dando”, dijo Miss Universe Puerto Rico 2023 de acuerdo a Wapa TV.

La joven, de 25 años, aseguró que: “Quiero estar ya allá en El Salvador para poder dar lo mejor de mí y la mejor representación de todos los puertorriqueños”.

Para su vuelo, Karla optó por usar una vestimenta cómoda en colores negro y dorado.

Durante la tarde del jueves, la boricua compartió y se despidió del pueblo en un evento celebrado en el centro comercial Plaza Las Américas.

El certamen contará con 85 candidatas.

Este año vuelven a competir los países de: Dinamarca, Egipto, Guyana, Hungría, Irlanda, Kazajistán, Letonia, Mongolia, Noruega y Zimbabue.

La final del certamen Miss Universo 2023 se realizará el 18 de noviembre, donde la estadounidense-filipinas; R’Bonney Gabriel; Miss Universo 2023, coronará a su sucesora.

