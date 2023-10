A subasta Lamborghini que Leonardo DiCaprio “destruyó” en “El lobo de Wall Street”

El Lamborghini Countach de 1989 Edición 25 Aniversario que Leonardo DiCaprio chocó en la exitosa película “El lobo de Wall Street” será subastado el próximo mes en Abu Dhabi.

Se trata de la subasta “On the Grid” que se llevará a cabo el 25 de noviembre en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. El precio estimado es de $1.5 millones a $2 millones de dólares.

El auto fue utilizado en la icónica escena donde Jordan Belfort- el protagonista encarnado por DiCaprio- lo destruyó de camino a su casa luego de perder la conciencia tras drogarse. Lo curioso de la secuencia es que en la mente de Belfort el accidente nunca sucedió hasta que la policía llegó a su hogar a arrestarlo por los daños causados en el trayecto.

En la descripción de la subasta, se puede leer que el superdeportivo fue “conservado en su estado tal y como se rodó”.

El director de la cinta de 2013, Martin Scorsese, decidió utilizar una versión real del carro y no una réplica. Apretantemente, existió una maqueta, pero Scorsese no le gustó resultado porque los daños no se veían reales.

Precisamente, un segundo Lamborghini Countach Edición 25 Aniversario con las mismas especificaciones, que también se utilizó para el filme, pero no sufrió daños, se subastará en Nueva York el 8 de diciembre en “RM Sotheby’s”, con el mismo precio estimado.