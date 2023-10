Villano Antillano asegura en su concierto que recibió amenazas de muerte

La artista y rapera puertorriqueña Villano Antillano aseguró, la noche del domingo en su concierto “Babilonia”, haber recibido amenazas de muerte, las cuáles atribuyó al odio fomentado por un “partido político”.

“Bueno mi gente, ahora sí que yo me voy a ‘jayar’. Ustedes saben que yo llevo más de un mes de un escrutinio y una persecución política inimaginable y yo quiero que quede algo claro. Yo he recibido amenazas de muerte, yo he recibido literalmente confrontaciones, yo he recibido inboxes [mensajes digitales] que no les quiero ni mencionar, amedrentaciones. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando un partido político se atreve a fomentar el odio de la manera en que lo están haciendo le dan ideas a la gente loca”, expresó la creadora de Sustancia X tras finalizar la última canción de la noche.

“A mí me parece una locura que representantes del gobierno tengan la osadía de perseguir a ciudadanos. Máxime, representantes políticas que encubren el abuso de curas religiosos que violan a la niñez. ¿Es o no es?”, agregó la bayamonesa de 28 años mientras los espectadores vitoreaban y aplaudían.

A principios de octubre, cuando Villana anunció su espectáculo, enfrentó críticas de la Senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, tras denominar su presentación en el Coca- Cola Music Hall como “una noche llena de magia, lujuria y mucha satería”. La legisladora exigió al recinto musical a tomar las medidas correspondientes para prohibir la entrada de menores. La administración, entonces, comunicó su política de acceso de menores de edad que establece que cualquier menor de 16 años debe estar acompañado de un adulto.

“Yo he tenido que soportar que se me acuse de pedófila, de cosas bien extremadamente sucias, fuertes y asquerosas. Y yo sé que eso es una proyección de esas señoras. Toda esta comunidad que está aquí se basa en amor, en tolerancia, en respeto y todo el mundo lo sabe. Todas las familias puertorriqueñas tienen un hijo, una hija, un primo, una prima, un prime, un tío, una tía, una abuela, una madre, un padre que son maricones”, manifestó.

Previo al comienzo del concierto en las afueras del Coca-Cola Music Hall, al menos una persona fue vista distribuyendo una hoja suelta de una iglesia en San Juan con la intención de persuadir a que el público, en su inmensa mayoría joven, no entraran a la actividad.

“¿Para dónde vas? Ese show no te conviene. Tú sabes que a Dios no le agrada lo que va a pasar allí pues se exaltan las tinieblas.

¿Y qué amistad tienen la luz con las tinieblas? Ninguna. No te dejes engañar, ni presionar. Realmente no tienes que entrar en ese show”, rezaba parte de la nota.

Durante su presentación la cantante, que en junio pasado hizo la portada de la revista Rolling Stone en español, cantó temas como, Hedonismo, Cuero, Mujerón, Plástica y Vicio. El espectáculo contó, además, con la participación de otras colegas Ana Macho (Muñeca), Laborivogue (Halftime), e iLe (Mujer).

Originalmente pautado para celebrarse el viernes 27 de octubre, el concierto Babilonia fue pospuesto debido a las intensas lluvias que afectaron varias regiones del país.