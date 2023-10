Participante abandona “Mira Quién Baila: La Revancha” tras romperse un hueso

La cantante y actriz dominicana Amara La Negra tuvo que abandonar la noche del domingo, el reality show “Mira Quién Baila: La Revancha” luego de sufrir un accidente en uno de los ensayos.

Amara se fracturó un dedo del pie y tuvo que tomar la decisión de salir de la competencia. Esta era la segunda vez que Amara participaba del programa, el cual se transmite en la isla por TeleOnce.

“Yo soñaba con ver ese confetti como caía del techo. Tantos años esperando este momento. Mis niñas han sido mi motivación”, indicó la carismática empresaria y presentadora.

“Me rompí el hueso del dedo gordo, me lo despegué. Como soy una guerrera y soy una mujer muy competitiva lo primero que pensé era: ¿cómo hago para seguir bailando? Dejo el dedo gordo aquí en la tarima, no importa. Fui para que me pusieran una anestesia a ver si podía aguantar el dolor, pero también es importante pensar en mi salud”, sostuvo la caribeña.

Esta se mostró contenta y agradecida con las personas que la apoyaron.

“Estoy extremadamente agradecida con el público, con la gente linda que me ha apoyado, con mis bailarines, con mis compañeros que les deseo toda la suerte del mundo. Tomé una decisión muy difícil para mí. Voy a tener que retirarme, no por mala bailarina si no por un tema de salud”.

Amara compitió anteriormente en “Mira quien baila”, edición que fue ganada por su compatriota Clarissa Molina, quien también triunfó en “Nuestra Belleza Latina VIP 2016″ y Miss República Dominicana Universo 2015.

En la competencia continúan Raúl Coronado, Lambda García, Lis Vega y Adrián Lastra, entre otros.