Dave Chappelle en aprietos por comentarios insensibles

El famoso comediante Dave Chappelle se encuentra atado a una controversia después de supuestamente haber realizado comentarios relacionados con el conflicto entre Israel y Hamas durante uno de sus espectáculos de comedia en el estado de Boston, en los Estados Unidos.

No obstante, Chapelle salió públicamente para negar las acusaciones que se le imputan.

Mientras se encontraba en Carolina del Norte, una de las paradas de su gira, el comediante afirmó que “Ahora mismo, tengo problemas porque la comunidad judía está molesta. Pero no puedo expresar esto lo suficiente: No importa lo que lean sobre ese espectáculo en Boston, nunca verán comillas alrededor de nada de lo que dije. No saben lo que dije”.

🇵🇸🇮🇱 Dave Chappelle on Palestine - Israel. pic.twitter.com/M14Sn9df60 — Censored Men (@CensoredMen) October 23, 2023

¿Qué pasó en Boston?

Según dicen varias personas del público, durante el espectáculo en Boston, en respuesta a una reacción de la audiencia, Chappelle pidió a una mujer que exclamó ‘’Libertad a Palestina’' que no iniciara un debate y mencionó:

“Por favor, por favor, señorita. Escuche. No empiece o voy a estar en el ciclo de noticias para otra semana. Esto que está pasando en Oriente Medio es más grande que todo el mundo”.

El comediante concluyó diciendo que “Sólo hay dos tipos de personas en el mundo: la gente que ama a otra gente y la gente que tiene cosas que le hacen tener miedo de amar a otra gente”. Rezad por todos en Israel. Rezad por todos en Palestina”

Cabe destacar que Chappelle no permite que se utilicen teléfonos durante sus espectáculos, por lo que no hay pruebas de video o audio de su presentación que puedan respaldar o refutar los alegados comentarios sobre el conflicto entre Israel y Hamas.

Puesto que, con su negación a las acusaciones y su llamado a la comprensión de la situación en el Medio Oriente, el comediante espera esclarecer su imagen y evitar que la situación continúe expandiéndose según los rumores que lo circulan.