Suzette Bacó y Cristina Soler “se rapan la cabeza” en apoyo a Marian Pabón

Las actrices Suzette Bacó y Cristina Soler “se raparon la cabeza” en apoyo a la comediante Marian Pabón, quien comenzó a perder su cabello como parte del tratamiento que recibe para combatir el cáncer.

A través de la red social Instagram, Pabón compartió dos imágenes dónde se observan a las actrices utilizar un gorro de látex para aparentar que no tienen pelo.

“Las hermanas que la vida me regaló!!! Las amo y doy gracias a Dios por tenerlas en mi vida”, escribió Pabón en la mencionada plataforma.

Pabón reveló a principios del mes de septiembre a través de sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer.

“Estoy pasando por un momento difícil. Quiero compartirlo con ustedes, siempre comparto mis momentos alegres y ahora quiero compartir una situación que estoy pasando que es un poquito dura, pero voy pa’ lante”, sostuvo Pabón en el mencionado video.

“Me encontraron dos quistecitos en el seno izquierdo que son positivos, es cáncer, pero se cura... es lo primero que me dijeron. Estoy tranquila con eso. Me van a estar dando quimios, probablemente pierde el pelo y por eso es que me lo volví a cortar para irme acostumbrando y para que no sea tan drástico el cambio”, dijo.

Marian añadió que: “No es una situación fácil, obviamente, pero tengo el apoyo de toda mi familia, todos mis seres queridos y mis amistades. Quería compartirlo con ustedes porque sé que puedo tener el apoyo de ustedes también.

Los seguidores de la actriz se desbordaron en apoyo en medio de la situación de salud que atraviesa.