Chayanne armoniza ritmos caribeños en nuevo álbum

MIAMI— El astro puertorriqueño Chayanne descartó el retiro de la música y presentó en la Ciudad del Sol su tan esperado vigésimo álbum de estudio Bailemos Otra Vez. Escúchalo AQUÍ.

El multifacético artista sorprendió a sus seguidores con una nueva propuesta musical “orgánica”, que a pocos horas de su lanzamiento ya está dando de qué hablar.

Tras una pausa de nueve años sin lanzar un proyecto discográfico, el querendón boricua vuelve a poner a bailar a sus fieles seguidores con un compilado de nueve fascinantes canciones, coqueteando con diversos ritmos pero manteniendo intacta la esencia que lo ha convertido en el artista latino con más de 50 millones de álbumes vendidos y uno de los creadores e intérpretes con más canciones en el primer lugar de la lista Billboard “Hot Latin Songs”.

Un dato curioso de esta nueva producción es que puede disfrutarse tanto en formato digital como el formato clásico de CD (disco compacto) con una foto del artista en la caratula.

“Estoy feliz por todo lo que he hecho todo este tiempo en la vida y lo bendecido que he sido. Todas las cosas bonitas que me han pasado…”, expresó emocionado el artista al describir el concepto de esta pieza de colección.

La carta de presentación de esta propuesta es “Bailemos otra vez”, que da título al proyecto. Como recordará, el segundo tema que develó fue la balada romántica “Te amo y punto”.

“Este disco se hizo con mucha emoción, con mucha ilusión y para mí es como un agradecimiento a la gente por todo lo que me han dado y que he recibido, que no se puede comprar. Me refiero a sonrisas, buena voluntad y esa sensación de familiaridad, por la que sientes cierta responsabilidad porque sientes lo mismo que ellos”, manifestó.

Otro de los temas incluidos que ha despertado el interés y entusiasmo de sus seguidores es “Bailando bachata”, con el ritmo sensual que caracteriza este género —que le encanta— según afirmó a Leila Cobo de Billboard Español. De hecho esta canción figura #1 en el Latin Airplay Chart platino de Billboard’s.

“La música caribeña, salsa, merengue, la bachata, uno disfruta bailar bien pegadito”, repitió ilusionado.

Entre las canciones que presentó también incluyó el sencillo que recién estrenó, “Necesito un segundo”, en la cual hace un homenaje a México coqueteando con sonidos mexicanos.

“Es un medio tiempo, se puede llamar así. Es una canción dura porque aborda una separación pero es muy bonita. México es un país que me dio un abrazo desde la primera vez que estuve ahí… desde los primeros pasos con Los Chicos… Siempre estuvo en mis planes y nunca había plasmado esos sonidos en un disco”, compartió el multifacético artista, quien se ha destacado como cantante, compositor, bailarín y actor.

Por otro lado el carismático ídolo del pop —reconocido Premio Ícono (2022)— con una carrera ilustre que abarca más de cuatro décadas, descartó retirarse de la música.

“El mundo nos retiró a todos por la pandemia Covid [y aunque no piensa en el retiro], si pensé en el siguiente paso que iba a dar. Esto es como comenzar de nuevo”, aseguró.

En el plano personal, quiso compartir que ha construido una pirámide de comunicación familiar cimentada en valores y principios inculcados por la raíz (sus padres).

El padre de Isadora y Lorenzo también enfatizó que “el bienestar, la paz y la armonía” también le han ayudado en su diario vivir “tanto en a nivel personal como profesional”.

“En el escalón de armonía, felicidad y agradecimiento, me siento a veces un poco nervioso de adrenalina porque quiero que la gente sepa el amor que hay. Me siento en una posición super bonita como para invitar [a las admiradoras] a cenar”, bromeó, al reiterar su felicidad con el lanzamiento de este disco y con lo que viene.

Para finalizar, Chayanne dejó la puerta abierta para una gira que quizás podría comenzar en Puerto Rico.