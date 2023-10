Aseguran que los padres de Clara Chía no aprueban relación con Gerard Piqué

El futbolista Gerard Piqué parece no tener la aprobación de sus nuevos suegros, los padres de su nueva pareja Clara Chía quien se convirtió en figura pública tras la polémica separación de la cantante Shakira.

Las revelaciones sobre los papás de Clara Chía y Gerard Piqué

Según información revelada por el paparazzi español, Jordi Martin, quien fue entrevistado por la revista “TVNotas”, la familia de la joven supuestamente tiene una relación muy compleja, pues predomina una actitud muy hostil entre ellos.

“La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren. Piqué no puede pisar la casa de los padres de Clara Chía”, explicó el comunicador.

Martin contó que durante una reunión familiar en casa la familia de Clara, sus padres le dijeron que no querían al exjugador del Barcelona en el evento.

Clara defiende de Piqué

El comunicador contó que la joven decidió tomar acciones drásticas, para demostrar que su novio es muy importante para ella.

“Cuando Piqué se va a Miami a ver a sus hijos, Clara Chía no duerme en casa de sus padres, duerme en casa de una amiga, porque está enfadada con sus padres porque no aceptan a su pareja”, agregó.

Los papás de Piqué aprueban a Clara

Por otro lado, en otra ocasión, Jordi también contó que la mamá del empresario, Montserrat Bernabeu, sí está a gusto con la nueva relación de su hijo.

Recordemos que la también empresaria nunca estuvo feliz teniendo a Shakira como nuera, pues su forma de ser no iba acorde con los ideales de su familia.

En cambio, Montserrat opina que Clara “más educada y cariñosa”, por lo que la aceptado en su familia, contrario a lo que pasó con la colombiana.