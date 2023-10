Madre de Eiza González reacciona a rumores sobre su hija y Mario Casas

Los rumores sobre el supuesto romance entre el actor Mario Casas y la actriz Eiza González han aumentado en las pasadas semanas ya que a ambos se les vio paseando juntos por las calles de Roma y, aunque muchos se han hecho la ilusión, ellos aún no han confirmado que haya algo más allá de una amistad.

Sin embargo, aunque ninguno de los actores ha hablado sobre el tema, los medios de comunicación no pudieron evitar preguntarle a la madre de González si sabía lo que ocurría con su hija y Mario Casas.

¿Qué dijo la Madre de Eiza González sobre su hija y Mario Casas?

Tras su salida de Televisa, Glenda Reyna, madre de Eiza González no pudo evitar ser abordada por varios reporteros en donde se le cuestionó de manera inmediata qué era lo que ocurría sobre la actriz de 33 años de edad y Mario casas.

“No sé de qué me estás hablando, no tengo idea. Ya sabes que yo no veo, no oigo, no existo y no nada”, dijo Glenda. “De verdad, no tengo nada que decir, ¿Qué les voy a compartir chicos hermosos?”, afirmó la empresaria, dejando sorprendidos a todos los periodistas que ahí se encontraba, indicando que hasta el momento no puede dar declaraciones sobre el tema, ya que ella no se encuentra enterada sobre nada.

" O sea, feliz de que sea feliz. Yo no puedo decir nada porque no lo veo, no lo conozco, no sé nada”, dijo, aunque los reporteros manteniendo la duda continuaron insistiendo y, de hecho, uno de ellos le preguntó si su hija no le contaba nada.

“De verdad no me cuenta nada, no tengo nada que chismearle. Les puedo contar con quién ando yo, pero no creo que les importe”.

Por otro lado, Glenda mostró su orgullo hacía su hija y explicó que si le gustaría verla casada y cómo sería su yerno ideal.

“Yo solo quiero un buen hombre para mi hija porque creo que es todo lo que las madres queremos; que la quiera, que la respete, que entienda su profesión, que sea amoroso. No me importa si está guapo o feo, si es rico o millonario, si es famoso o no es famoso, a mí no me importa”, finalizó diciendo.