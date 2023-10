Adamari no descarta trabajar en Univisión tras salida de Telemundo

Luego de formar parte de Hoy Día en Telemundo durante 11 años y ser despedida el 6 de abril de este año, la conductora y actriz puertorriqueña, Adamari López, reaccionó a su salida del canal en una entrevista con Rodner Figueroa, un presentador venezolano reconocido en el mundo de la televisión.

Con su salida, López culminó una de las etapas más importantes de su carrera siendo uno de los rostros más populares.

En el podcast ‘Cara a cara con Rodner’, López expresó que “no era algo que se esperaba”.

“Me quedé como ‘¿entonces no tengo que venir mañana? Ah, ok’”, mencionó en la entrevista.

La actriz de las telenovelas Alma de Hierro, Bajo las riendas del amor, entre otras, mencionó que solo tiene palabras de agradecimiento hacia al canal, aunque aceptó que fue un golpe que le dolió.

“Agradezco esa oportunidad tan maravillosa que me dieron de estar 11 años frente a la pantalla amaneciendo con la gente, disfrutando en cada una de las etapas que tuvo el programa y creo que fue una experiencia muy bonita”, expresó el extalento de Telemundo.

A preguntas de Figueroa sobre si daría el salto a Univisión, Adamari López destacó que no está cerrada para trabajar en ninguna cadena, siempre que le hagan una oferta que la haga seguir creciendo profesionalmente, va a estar en la mejor disposición.

“Pienso que todavía estoy joven, pienso que todavía tengo mucho que dar, pienso que todavía tengo mucho que aprender y tengo muchos compañeros [con los] que todavía no he compartido o trabajado con ellos y por qué no, puedo volver a Telemundo, puedo volver a Televisa, puedo trabajar en Univision, puedo trabajar en cualquier sitio que me ofrezca una nueva oportunidad para seguir creciendo y estando en contacto con el público”, compartió.