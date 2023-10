‘¡Doona!’, invita a descubrir el primer amor

El próximo 20 de octubre llega a Netflix la serie surcoreana ‘¡Doona!’ dirigida por Lee Jung-hyo, protagonizada por la cantante y actriz Suzy (Lee Doo-na) y el actor Yang Se‑jong (Lee Won‑jun). ¡Doona! narra la historia de Won‑jun, un estudiante de primer año de universidad, que se muda a Seúl para perseguir sus sueños, en la residencia de estudiantes donde decide rentar, tiene un encuentro con Doona, una exidol de k-pop y exintegrante del grupo femenino llamado Dream Sweet, que decidió renunciar a la fama para vivir una vida normal, sin embargo, las vidas de los protagonistas dan un giro de 360 grados cuando empiezan a desarrollar sentimientos el uno por el otro, y que sin darse cuenta, se podría convertir en su primer amor.

Publimetro tuvo la oportunidad de platicar con los protagonistas y director de ‘¡Doona!’, quienes compartieron lo siguiente, “Cuando recibí el guion por primera vez y comencé a leerlo, mi corazón se aceleró y estaba muy feliz de haber podido interpretar este papel que me dio tantas mariposas en el estómago. Es algo bastante diferente de lo que vemos en nuestra vida cotidiana, así que pensé en mí cuando tenía 20 años al momento de darle vida al personaje de Doona, a la que describiría como una persona muy audaz, ella es muy franca acerca de sus sentimientos, pero realmente no sabes lo que está pensando, así que me divertí mucho y pude recordar mi propio pasado cuando tenía 20 años”, reveló Suzy.

Foto: Cortesía (Netflix)

El actor Yang Se‑jong agregó que mientras actuaba junto a Suzy, sintió que habían varios sentimientos que no estaban presentes en el guion, pero al momento de llegar al set esos sentimientos florecían, “Así que realmente amé esa experiencia y creo que en mi pasado personal también tuve este tipo de amor amateur como el que Won‑jun tuvo con Doona”, dijo y agregó que la mayoría de las personas han vivido es proceso en el que evolucionas y maduras como persona cuando conoces a alguien y te enamoras, “Creo que las personas que han estado enamoradas y que han madurado gracias al amor podrían resonar con este programa”.

En el caso del director Lee Jung-hyo señaló que todos, incluidos aquellos que han estado enamorados y los que aún no lo han estado, podrán resonar con esta serie, “Si no estás en una relación, definitivamente querrás salir con alguien y si estás en una relación, podrás recordar tus relaciones pasadas y tu amor pasado y regresarás a esos momentos felices”.

Foto: Cortesía (Netflix)

Por su parte, Suzy mencionó que el personaje de Doona, tiene grandes cambios de humor, por lo que en varios momentos la podrán ver haciendo pucheros y luego ponerse muy feliz y emocionada en el otro momento, ”Ella es realmente la persona de la que no puedes esperar cuál será su emoción en el próximo segundo y también es muy sensible a muchas cosas y se enoja muy fácilmente. Estos son algunas de las caras que podrán ver en tamaño que podrás ver en el ‘¡Doona!’”.

Foto: Cortesía (Netflix)

Por último, el director enfatizó en que en lugar de decir que los protagonistas están intentando no enamorarse, simplemente no saben si es amor porque no están capacitados y son muy jóvenes que no saben cómo expresar sus sentimientos. “No saben cuál es este nuevo sentimiento que están sintiendo, creo que no están tratando de no enamorarse, solo no tienen las habilidades para amar y expresar sus sentimientos”, señaló Lee Jung-hyo.

Añadiendo a esto, Suzy (Doona) reveló que incluso cuando estaba leyendo el guion, no supo cuándo fue el momento exacto en el que se enamoró del personaje interpretado por Yang Se‑jong (Lee Won‑jun), pero luego descubrió que seguía pensando en él, a lo que Yang Se‑jong agregó que hay una gran narrativa y arco de personajes, “Se encuentran y empiezan a cambiar muy lentamente, ya sabes, enamorarse el uno del otro y mezclarse el uno con el otro, tienen qué ver todos los episodios para ver a lo que nos referimos”.