Prometen una experiencia cinematográfica única con el Sing-A-Long & Dress Up Party en el LUSCA Film Fest

LUSCA Film Fest, el festival de cine más prestigioso de la región, anuncia uno de sus eventos más esperados: el Sing-A-Long & Dress Up Party.

Este año, en una experiencia de cine inmersiva, los asistentes tendrán la oportunidad de sumergirse en el mágico mundo de The Nightmare Before Christmas, no sólo viéndola, sino también cantando y bailando al ritmo de sus emblemáticas canciones.

La velada será el sábado, 21 de octubre a las 8:00 p.m., como parte de la oferta de entretenimiento del LUSCA Film Fest. El evento tendrá lugar del 18 al 25 de octubre de 2023 en el cine Caribbean Cinemas de Plaza Guaynabo.

El Sing-A-Long Experience se ha convertido en una tradición del festival, ofreciendo a los amantes del cine una forma revolucionaria e interactiva de disfrutar de sus películas favoritas. Esta edición no será la excepción. Los participantes pueden esperar una serie de dinámicas divertidas que harán que la proyección de la película sea más que una simple visualización. ¡Es una celebración!

“El cine no es solo una experiencia pasiva, es un lenguaje universal que nos une y nos permite interactuar. Con el Sing-A-Long & Dress Up Party, buscamos reinventar la forma en la que nuestros asistentes viven el séptimo arte, brindándoles una oportunidad única de ser parte activa de la magia del cine. The Nightmare Before Christmas es una obra maestra que ha cautivado generaciones, y no hay mejor manera de celebrarla que viviéndola de forma plena en el LUSCA Film Fest”, dijo Zoilo Rodríguez, director del festival.

The Nightmare Before Christmas, dirigida por Henry Selick y producida por Tim Burton, cuenta la entrañable historia de Jack Skellington, el Rey Calabaza de Halloween Town, quien descubre la alegría de la Navidad y busca fusionar ambas festividades. Este filme, que ha dejado una huella en la cultura popular, se convierte en el escenario perfecto para que los asistentes canten, bailen y vivan una experiencia cinematográfica única.

Además, para sumar más magia al evento, se contará con la participación de cosplayers profesionales vestidos como los personajes de la película, y se invita a todos los asistentes a que también se vistan y formen parte de este universo. ¡La interacción y la diversión están garantizadas!

La 17ª edición del LUSCA Film Fest promete ser una experiencia cinematográfica inolvidable. Con un enfoque en ‘Espíritus y Posesiones’, el festival presenta proyecciones especiales de icónicas películas como The Exorcist y Deep Sea. Además, se suma el emocionante concurso NEVER TRUST THE LIVING SWEEPSTAKES centrado en la película BEETLEJUICE; los asistentes podrán participar para ganar un viaje a Chicago para ver el aclamado musical basado en el filme.

El LUSCA Film Fest es presentado por Party City. Desde su inicio en 2006, LUSCA Film Fest ha sido un baluarte en la escena cinematográfica del Caribe, destacándose por su programación variada y su compromiso con brindar experiencias novedosas a su público. El Sing-A-Long & Dress Up Party es solo una muestra de cómo el festival busca reinventar la manera en la que disfrutamos del séptimo arte, convirtiendo a LUSCA en una cita obligada para todos los cinéfilos.