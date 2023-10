LUSCA Film Fest une clásicos y lo último del cine en su 17° edición

LUSCA Film Fest, el festival de cine más grande y duradero de la región, anunció su 17ª edición, que tendrá lugar del 18 al 25 de octubre de 2023 en el cine Caribbean Cinemas de Plaza Guaynabo. Reconocido por su profunda dedicación a una variedad de géneros cinematográficos, desde ciencia ficción y aventuras hasta humor negro y animación, el festival invita al público a sumergirse en un universo de historias emocionantes y creativas.

Zoilo Rodríguez, director del festival, destacó: “Desde nuestros inicios hemos evolucionado y ampliado su horizonte para abarcar una diversidad de géneros cinematográficos. Pero más allá de simplemente presentar películas, LUSCA se ha convertido en una plataforma esencial que da voz a cineastas de diversas culturas y estilos, creando un puente entre narradores y audiencias. En cada edición, reafirmamos nuestro compromiso de ser un punto de encuentro donde el cine internacional de calidad se celebra y se da a conocer a un público más amplio”.

Uno de los eventos más esperados del festival será la celebración del 50º aniversario del icónico filme “The Exorcist”. Esta obra maestra, que definió el estándar para las películas modernas de exorcismo y horror sobrenatural, regresará a la gran pantalla, ofreciendo a las nuevas generaciones la oportunidad de experimentar su magia en el cine. Aunque el festival abarca una amplia variedad de géneros, el homenaje a “The Exorcist” es particularmente especial este año, dada su conexión temática con la temporada de octubre y su relevancia perdurable en la cultura cinematográfica.

A esto se suma la proyección especial de “Beetlejuice” por su 35º aniversario, reviviendo en la gran pantalla su innovadora combinación de humor, visuales excéntricos y narrativa característica. Además se lanza el concurso Never Trust The Living Sweepstakes, donde los aficionados a participar tienen la oportunidad de ganar un viaje para dos personas con todo pago a Chicago y sumergirse en el mágico mundo de Beetlejuice en su gira de Broadway.

También habrá un Sing-A-Long & Dress Up Party de “The Nightmare Before Christmas”, promoviendo la interacción y diversión del público. Durante algunas proyecciones, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en trivias sobre las películas, con premios. Y como parte de las sorpresas, el “Never Trust the Living Sweepstakes” ofrecerá la oportunidad de ganar un viaje a Chicago y entradas para ver el musical “Beetlejuice” en su gira por Broadway.

Entre las películas que brillarán en el festival, destaca ‘Deep Sea’, una animación que ha batido récords en China y ha sido proyectada en festivales de renombre mundial.

Desde su concepción, este festival ha sido un faro luminoso en el panorama cinematográfico del Caribe. LUSCA no solo ha evolucionado en términos de programación y envergadura, sino que también ha reforzado su misión de ser una vitrina para cineastas emergentes y consagrados de diversos géneros y orígenes. A lo largo de los años, su capacidad para fusionar tradición e innovación ha consolidado su posición como un evento completo y esencial para los amantes del cine, convirtiéndo en una cita anual imperdible para los cinéfilos y profesionales de la industria.

Para más información: luscafilmfest.com