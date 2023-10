Dayanara Torres disfruta estar soltera y vivir cada momento con sus hijos

La exMiss Universo puertorriqueña, Dayanara Torres, compartió que está contenta de estar soltera luego de su separación el pasado mes con el productor y director de televisión brasileño Marcelo Gama.

También, destacó que no está en busca de una pareja, pero no descarta la posibilidad de en un futuro volver a casarse.

En entrevista con People en Español, Torres indicó que “yo estoy feliz, estoy disfrutando este momento” incluso añadió que “me siento contenta, creo que hice lo que tenía que hacer”.

La relación con Gama se dio en el set de ¡Mira quién baila!, concurso que ganó en el 2017. Durante su noviazgo, que duró más de dos años, vivieron momentos felices. Sin embargo, la relación llegó a su fin y Torres se guarda las razones.

“Me ayudó mucho a crecer, a confiar más en mí y en mi talento. Es una persona que siempre me quería ver brillar. Creo que fue un aprendizaje. “Vino para que creciera, para que aprendiera, pero no resultó”,expresó a People en Español.

Por otro lado, Torres está motivada por el 30 aniversario de su coronación como Miss Universo este año. En octubre del 2022 se unió a la clínica Dharma, especializada en nutrición, desintoxicación y pérdida de peso para cuidar su alimentación y hacer ejercicio.

No obstante, indicó que está orgullosa de sus hijos, “desde que nacieron los dos siempre he rezado para que encuentren al amor de su vida, que encuentren mujeres buenas que los quieran porque es lo que se merecen. Dios me dio eso”.

Cristian, de 22 años, se graduó de la universidad en Nueva York como diseñador gráfico y ahora vive en Los Ángeles. Ryan, de 20 años quien es modelo vive con ella en Miami y se mudará a Nueva York en diciembre para retomar sus estudios de ingeniería musical.

“Le dije: ‘No somos mamá con hijo, somos roommates. Tú te haces tu comida’”, bromea sobre su hijo menor. “Si yo cocino, cocino, pero no que todas las mañanas me tengo que levantar como cuando estaban chiquitos a hacer desayuno, almuerzo, comida... ¡nada de eso! Somos roommates y nos llevamos súper bien. Me ayuda muchísimo en la casa”, informó Torres.

Por su parte, Ryan comentó sobre su madre que “ella significa todo para mí, no sé quién yo sería sin su constante amor y apoyo. Soy la persona que soy hoy en día por ella. Soy muy afortunado de que sea mi mamá. Ella es una luz en este mundo, bella por dentro y por fuera”.