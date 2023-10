“The Eras Tour” de Taylor Swift estrena con fuerza en las salas de cine

Taylor Swift llega a la premiere mundial de su película de conciertos "Taylor Swift: The Eras Tour" el 11 de octubre de 2023, en el cine AMC The Grove 14 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

El documental de la gira “The Eras Tour” de Taylor Swift ya está disponible en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá desde el pasado viernes.

Por el gran fanatismo que genera la cantante de 33 años, nadie dudó que la audiencia sería buena, sin embargo, todo fue mucho más allá y en tan sólo su primer fin de semana la película se convirtió en un verdadero furor general que ya generó su primer récord de taquilla y va por más.

Récord de taquilla

Las primeras estadísticas de recaudación fue para muchos impensado, ya que solo en el primer día se alcanzaron unas ventas de 26 millones de dólares, rompiendo el récord de la compañía distribuidora AMC que había registrado en una sola jornada con un único título, “Spider-Man: No Way Home” (2021).

El “Taylor Swift: The Eras Tour” batió otros récords más, así lo trascendieron en los últimos días distintos medios. Por ejemplo, según datos de AMC y BoxOfficeMojo, la película llegó a recaudar 128 millones de dólares en su primer fin de semana, además, se convirtió en la película de conciertos con mayor recaudación en toda la historia en los Estados Unidos, superando los 73 millones de dólares que logró en el pasado 2011 el cantante canadiense de pop, Justin Bieber, con su “Never Say Never”.

Pero esto podría significar el inicio de un récord aun más elevado con respecto a las estadísticas ya que se esperan próximas proyecciones cinematográficas a nivel mundial. Según las proyecciones, se espera que el film destrone el récord en la taquilla en un mes de octubre, el cual actualmente lo ostenta la galardonada película protagonizada por el actor ganador al Oscar, Joaquin Phoenix, “Joker”, cuando en 2019 generó 96 millones de dólares.