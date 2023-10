Fallece el líder de Plena Libre, Gary Nuñez, tras una batalla contra el cáncer

El productor musical, bajista y líder de la agrupación puertorriqueña “Plena Libre”, Gary Nuñez, falleció este sábado tras una batalla contra el cáncer pancreático, cuyo diagnóstico recibió hace unas semanas.

La noticia fue confirmada por la esposa del músico, Valerie Cox, quien indicó que Nuñez murió en su hogar rodeado por su familia y “recibiendo todo el amor que sembró a lo largo de su vida”.

“Con dolor en el alma mis hijos y yo les informamos el fallecimiento de mi Gary (Núñez) esta mañana (...) Gary luchó cuanto pudo para sobrellevar la condición, y estoy segura que así lo hizo también para que nuestros hijos LuisGa, Joel, Adriana y yo nos afectáramos lo menos posible”, dijo Cox en declaraciones escritas.

Asimismo, Cox agradeció al equipo médico del Centro Comprensivo de Cáncer por los cuidados que le dispensaron a su pareja durante estas últimas semanas. “Nuestra familia les estará eternamente agradecida, igual que a todos los amigos que nos han acompañado durante esta gran prueba”, agregó.

Igualmente, confirmó que continuarán con el legado histórico trazado por Nuñez, asegurando que los “panderos seguirán sonando” en honor al eterno músico.

“Como ustedes saben, el compromiso de Gary con la agrupación y nuestra música puertorriqueña fue inquebrantable. Nosotros continuaremos con ese legado, con todo el mismo amor y compromiso. Ese será nuestro homenaje a su imborrable legado”, finalizó.

La familia indicó que Gary será cremado y en los próximos días se llevará a cabo un acto público de recordación y duelo.

El pasado lunes, Núñez reveló a través de declaraciones escritas que recientemente había sido diagnosticado con cáncer de páncreas.

“Hoy me toca a mí enfrentar un enorme reto que, por el amor que le tengo a todo el pueblo puertorriqueño y por el respaldo que he recibido de ustedes por décadas, me siento en la necesidad de compartirles. Luego de una extensa lista de estudios y exámenes médicos, hace unos días fui diagnosticado con cáncer pancreático. Junto a mi esposa Valerie, mis hijos y el equipo de especialistas que me atienden, estamos atendiendo la situación y echando el resto para sobrepasar este tropiezo. Hay vida”, dijo en aquel momento el músico a través de la cuenta oficial de Facebook de Plena Libre.