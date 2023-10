“Me extraña mucho la vuelta”: J Balvin reacciona a tema de Bad Bunny que lo menciona

El cantante colombiano J Balvin respondió este viernes al exponente urbano Bad Bunny, luego de que este lo mencionara en una de las canciones de su nuevo álbum titulado “Nadie sabe lo que pasará mañana”.

En el tema “Thunder y Lightning”, Bad Bunny menciona al cantante colombiano. “Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos. Mientras ustedes son amigos de to’ el mundo como Balvin”, canta Bad Bunny.

Tras escuchar el tema, J Balvin acudió a redes sociales para expresar lo sorprendido que estaba por el comentario del boricua.

“El que yo conozco es una buena persona. A mi realmente me tiene eso, extrañada la vuelta, pero finalmente le deseo lo mejor (...) Es muy buena persona, pero no es lo que yo conozco. Me extraña mucho la vuelta”, expresó el artista colombiano en directo.

Bad Bunny y J Balvin han colaborado en diferentes temas y lanzaron en 2019 el álbum Oasis.

🚨JBalvin habla en directo sobre "las pullas" en uno de los tracks del disco nuevo de Bad Bunny💿 pic.twitter.com/UfS68YCEmj — J4vi (@j4virw_) October 13, 2023

Bad Bunny regresó a sus raíces con ritmos de trap en su nuevo álbum titulado “Nadie sabe lo que pasará mañana”.

El puertorriqueño lanzó el nuevo álbum este viernes, 13 de octubre a las 12 de la medianoche con una fusión de ritmos innovadores, letras electrizantes y el estilo único de Bad Bunny.

El álbum cuenta con productores estrella como Tainy, MAG y La Paciencia, algunos de los nombres más destacados de la industria musical.

El sencillo del proyecto, “MONACO”, es una oda a los orígenes trap de Bad Bunny.

El tema combina ruidos sonoros, como coches rugiendo en la distancia, con la fórmula clásica para crear un himno trap que dominará los listados de éxitos.

Bad Bunny se nutrió de la energía del icónico Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, mientras estrenaba los temas de su nuevo álbum por primera vez en su isla natal. En el Choliseo, unos 16 mil fanáticos se congregaron para escuchar en primicia el álbum y fueron testigos de múltiples sorpresas que llevó el artista.

A la escenografía de la producción se sumó un escenario de 360 adornado con bloques de heno formando una pirámide y un 1970 Rolls Royce Shadow, que se ha visto en los últimos vídeos musicales de la estrella.