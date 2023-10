El montaje “impresionante” del listening party de Bad Bunny será “como de los conciertos top que hemos tenido”

El listening party del nuevo álbum del artista Bad Bunny, pautado para esta noche en el Coliseo de Puerto Rico, contará con “un montaje impresionante y muchas sorpresas”, según Jorge Pérez, gerente general de la empresa ASM Global, que administra el Coliseo de Puerto Rico.

“Hoy lo que va a ver el público es un montaje impresionante. Es un montaje como de los conciertos top que hemos tenido”, dijo.

“Va a estar lleno de sorpresas. He tenido el privilegio de ver el montaje y es impresionante. Van a haber muchas sorpresas esta noche. La gran pregunta es si Bad Bunny va a estar y, la realidad es que, cuando ayer me preguntaron mi contestación era ‘nadie sabe lo que va a pasar mañana’ – que es hoy, así que nadie sabe lo que va a pasar esta noche”.

Se trata de un listening party donde se podrá escuchar en primicia el nuevo álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana” del artista puertorriqueño que ha conquistado la industria musical.

Se espera que asistan sobre 16,000 personas al evento, “que es un sold out completo. Es un evento que se vendió, a pesar de que es un listening party. En la industria esto es muy común – los artistas ponen su álbum nuevo para los fans en un ambiente, en un venue, que típicamente es para conciertos, así que estamos preparados igual que para un concierto”, comentó Pérez.

En el mapa de asientos aparece una tarima que se extiende hasta el centro del Coliseo, por lo que los fanáticos podrán disfrutar del evento 360 grados.

El gerente general del Coliseo expresó que es impresionante que el evento se haya vendido en su totalidad en menos de una hora. “Es impresionante cómo el público acogió este evento que realmente para Puerto Rico se han hecho antes, pero, en el Coliseo, es la primera vez que estamos haciendo un listening party”.

En cuanto a la logística de la actividad, Pérez informó que se están preparando igual que para un concierto de 18,000 personas. “Eso significa que todos los protocolos de seguridad y de entrada van a ser igual, así que no van a esperar nada diferente en ese sentido”.

El evento será solo para adultos de 18 años o más. La seguridad del coliseo estará solicitando identificación para verificar la edad de los asistentes.

“La seguridad de todos nuestros visitantes, empleados, producción y artistas es lo primordial. La seguridad siempre va a ser lo más importante y estamos corriendo esta logística igual que cualquier concierto multitudinario como tenemos casi todos los fines de semana”, dijo.

Pérez compartió que, aunque el evento fue anunciado con poco tiempo de anticipación para los fanáticos, la actividad estaba calendarizada desde hace meses.

“Nosotros lo teníamos como un gran secreto. Es bien difícil hacer un mega evento como este en términos de producción con tan poquito tiempo. El poquito tiempo fue para el público. Para nosotros, ya lo sabíamos – lo teníamos en calendario hace un tiempito”, expresó el gerente.

Se ha reportado que el evento tendría una duración de cuatro horas, por lo que podría estar terminando a eso de las 2:00am.

“Hemos tenido eventos que han pasado de la medianoche. Recordamos a nuestro amigo Rubén Blades, que cantó por cinco horas y acabó cerca de las 2:00 a.m., así que no es nada que no hemos hecho anteriormente y estamos preparados para que el público esté un tiempo prolongado en nuestras instalaciones y que la pasen súper bien”, dijo Pérez.