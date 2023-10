“Playmaker” acepta reto de Normando Valentín

Luego de haber tenido un intercambio de ideas a través de las redes sociales, el periodista Normando Valentín y el comentarista deportivo Héctor Torres “Deplaymaker” se enfrentarán en el programa “Ahí está la verdad” de Wapa TV.

Según publicó Valentín en sus redes sociales, Torres aceptó la invitación que este le realizó para debatir sus ideas en el programa.

“@deplaymaker acepto ir al programa mañana Jueves a las 10 PM por Wapa para hablar de frente sobre sus acusaciones a mi persona y la prensa por el tema del Copur…. Ya está confirmado”, escribió Valentín.

La semana pasada, el comentarista deportivo arremetió contra los periodistas deportivos de los medios televisivos, algo que hizo molestar a varios de los que mencionó como el hombre ancla de Noticentro (WAPA TV), Normando Valentín.

Torres acusó a varias figuras dedicadas al deporte de no fiscalizar las medidas que ha tomado recientemente la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), Sara Rosario, quien con el voto a favor de los delegados de la entidad podrá aspirar a un cuarto término. Bajo la presidencia de David Bernier en el 2011 se realizó un cambio para que un presidente del COPUR no pudiera estar en la posición por más de dos ciclos olímpicos.

“Sara Rosario no ha hecho un buen trabajo”, comenzó diciendo Torres quien criticó la gestión de la presidenta del COPUR por los pasados años.

Del mismo modo, denunció que hay atletas que se han quejado sobre la falta de fondos del COPUR para llevar a cabo sus entrenamientos y participaciones en el deporte.

Posteriormente, Torres arremetió contra varios periodistas deportivos por no denunciar este tipo de acciones. Entre estos mencionó a Ricardo Torres y Héctor Vázquez Muñiz de Telemundo.

“¿Usted cree que alguien en Telemundo va a criticar el COPUR? Cuando las olimpiadas se transmiten por ahí?”, expresó Torres.

“En WAPA está Kefrén, no va a hablar. Natalia Meléndez, menos. Albert Cruz...bendito”, continuó diciendo el comentarista.

“Esas son las personalidades del deporte en Puerto Rico, yo no creo que fuera de esas figuras televisivas, usted tiene a alguien más. ¿Normando Valentín? Usted se cree que Normando Valentín le va a meter las cabras al COPUR?”, continuó diciendo.

Precisamente estos fueron los comentarios que hicieron molestar a Normando Valentín quien posteriormente se expresó en las redes sociales.

“Al amigo Deplaymakeroficial, antes de salir en radio nacional e indicar que yo haría o no como reportaje noticioso, debe hacer la asignación de un buen comunicador y verificar si ya no lo he hecho. En mi programa trabajé directamente el tema y atletas denunciaron la poca o ninguna ayuda de que reciben, tratos preferenciales a otros y atropellos que se encuentran en el COPUR, teniendo a Sara Rosario sentada y escuchando en vivo los reclamos. Para que lo tengas en record la próxima vez y digas las cosas correctamente. Gracias”, escribió Normando Valentín en sus redes sociales.

Como parte de los comentarios de la publicación, Valentín, mostró imágenes de reportajes periodísticos que ha realizado en la televisión, específicamente cuando en el pasado tuvo en su programa “Ahí está la verdad” donde tuvo a la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), Sara Rosario ante reclamos sobre la falta de fondos para algunos atletas.

Sin embargo, Torres quien es comentarista deportivo en el programa “La Garata” de la Mega 106.9 FM, ripostó y aseguró que la presidenta del COPUR suele dar entrevista “cómodas” y no acude a su espacio radial para contestar las preguntas y reclamos que estos tienen.

“Sentarlos allí lo hace cualquiera.... No engañes a la gente por Dios. Si ella acepta ir a tu programa es pq se siente cómoda con tu dinámica. Estamos hablando de una mujer que cambio los términos de presidencia del COPUR para quedarse CLAVA en la silla 4 años más. Yo sé que eres excelente en lo que haces pero en esto, lo lamento, yo sé que la dinámica no fue la de confrontación sino la de presentarle situaciones y ella resolver. Cuando quieras nos sentamos a hablar y me tratas de convencer de que en este tema haces lo correcto”, expresó por su parte Deplaymaker en la publicación de Normando Valentín.