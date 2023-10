Normando Valentín invita a “Deplaymaker” a su programa este jueves

El reportero ancla Normando Valentín acudió hoy, lunes, a sus redes para invitar a Héctor Torres “Deplaymaker” a su programa del jueves luego de que este lo criticara a él y a varios periodistas del país por no atreverse a fiscalizar al Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) ni a su presidenta, Sara Rosario.

“@deplaymaker no necesito que nadie me defienda, lo que dijiste en este mensaje y hoy en tu programa sobre mi profesión sigue estando erróneo. Yo no tengo reparos con sentarme y hablar de frente.. Le indique a mi producción que se comuniquen contigo para que este Jueves a las 10 vayas a mi programa en Wapa y hablemos de frente… No te me juyas como Rivera Schatz…”, escribió Valentín en sus redes sociales.

La controversia comenzó la semana pasada cuando Torres, quien es comentarista deportivo, aseveró en su programa “La Garata” de la Mega 106.9 FM que Rosario acostumbra dar entrevistas “cómodas” y no acude a su programa radial a contestar preguntas. Además, criticó a varios periodistas del país por no fiscalizar al COPUR ni a Sara Rosario.

Ante las expresiones de “Deplaymaker”, Valentín publicó el pasado viernes en sus plataformas digitales imágenes de pasados programas en los que habían cubierto denuncias del COPUR y, que incluso, había entrevistado a la presidenta sobre las denuncias de fondos que se han realizado.

“Al amigo Deplaymakeroficial, antes de salir en radio nacional e indicar que yo haría o no como reportaje noticioso, debe hacer la asignación de un buen comunicador y verificar si ya no lo he hecho. En mi programa trabajé directamente el tema y atletas denunciaron la poca o ninguna ayuda de que reciben, tratos preferenciales a otros y atropellos que se encuentran en el COPUR, teniendo a Sara Rosario sentada y escuchando en vivo los reclamos. Para que lo tengas en record la próxima vez y digas las cosas correctamente. Gracias”, expresó el periodista en sus redes sociales.

Luego de la publicación del periodista, “Deplaymaker” le respondió en los comentartios “Sentarlos allí lo hace cualquiera.... No engañes a la gente por Dios. Si ella acepta ir a tu programa es pq se siente cómoda con tu dinámica. Estamos hablando de una mujer que cambio los términos de presidencia del COPUR para quedarse CLAVA en la silla 4 años más. Yo sé que eres excelente en lo que haces pero en esto, lo lamento, yo se que la dinámica no fue la de confrontación sino la de presentarle situaciones y ella resolver. Cuando quieras nos sentamos a hablar y me tratas de convencer de que en este tema haces lo correcto”.

Torres también expresó críticas el viernes en su programa radial sobre la labor de Rosario en la entidad que preside. Asimismo, opinó en contra de varias figuras deportivas en la televisión de Telemundo y WAPA TV por no fiscalizar ni denunciar las determinaciones que se han realizado en el COPUR. Mientras, señaló en su programa “...¿quién va a hablar? ¿Normando Valentín? ¿Usted se cree que Normando Valentín le va a meter las cabras al COPUR? Fíjate Jay (Fonseca) le podría meter caña”, puntualizó.