Madison Anderson y Pepe Gámez comparten su nueva aventura

La puertorriqueña y ganadora del programa La Casa de los Famosos, Madison Andensor, ha podido compartir con el actor José “Pepe” Gámez, quien es su pareja y su abuela Norma de un viaje en altamar.

La revista People en Español reseñó que Anderson ha pasado unos días en Isla de Mujeres junto a su abuela y su pareja. Además, han estado en altamar navegado en un barco viviendo y nuevas experiencias juntos. También, la revista indicó que las vacaciones son un momento especial para la modelo y que Gámez ha sido cómplice de esta vivencia muy esperada por parte de su novia.

La artista ha compartido varias publicaciones en sus redes sociales, que incluyen fotos y videos, sobre su viaje de sueños con su abuela y con Gámez.

People en Español publicó que la carrera de Anderson provoca que esté de viaje con bastante frecuencia, lo que no la permite compartir con su abuela, a quien considera como su segunda madre, por lo que ella y su pareja organizaron la aventura.

Anderson realizó una publicación cariñosa junto a su abuela y pareja luego del viaje en la que escribió “Creo que una de mis cosas favoritas es reír intensamente con la gente que amo. Ósea me refiero ese tipo de risa en la que hay que gritar, llorar y te queda el estómago adolorido de tanto reír. Ahh.. Solo tengo que decir gracias a Dios por momentos como estos. Side note: mi abuela no sabe nadar y no esperaba las aguas heladas así que tuvimos que cargarla por todo el cenote jaja Im sure you can imagine,pero la pasamos tannnn pero tan bien”.