El líder de Plena Libre Gary Núñez revela que tiene cáncer

Gary Núñez, el líder de Plena Libre, productor y director musical reveló a través de declaraciones escritas que recientemente fue diagnosticado con cáncer pancreático.

“Hoy me toca a mí enfrentar un enorme reto que, por el amor que le tengo a todo el pueblo puertorriqueño y por el respaldo que he recibido de ustedes por décadas, me siento en la necesidad de compartirles. Luego de una extensa lista de estudios y exámenes médicos, hace unos días fui diagnosticado con cáncer pancreático. Junto a mi esposa Valerie, mis hijos y el equipo de especialistas que me atienden, estamos atendiendo la situación y echando el resto para sobrepasar este tropiezo. Hay vida”, aseguró el músico a través de la cuenta oficial de Facebook de Plena Libre.

Núñez expresó su profundo agradecimiento por los buenos deseos, las buenas vibras y las oraciones que ha recibido de parte de sus seguidores y el público en general. Invocó a todos a unirse en pensamiento y energía positiva mientras enfrenta esta batalla.

El músico solicitó un poco de espacio para él y su familia mientras se concentran en lidiar con este inesperado desafío. Pero no faltaron las palabras de aliento y optimismo en su mensaje, recordándonos a todos que “ahora es cuando se empina la cuesta, y vamos a dar la batalla”. Citando las palabras de su icónica canción, concluyó: “Voy subiendo, voy bajando, si vives como yo vivo, yo vivo vacilando… Vivamos a plenitud, abracémonos”.