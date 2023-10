Maripily discute con animador que no le parece “sexy” exhibir el cuerpo

La modelo puertorriqueña, Maripily, no podía creer que el actor colombiano mexicano, Daniel Arenas, indicó que no considera atractivo que la mujer exponga su cuerpo al ojo público. Algo que la boricua suele realizar como parte de su trabajo.

Maripily fue entrevistada junto con la cantante dominicana, La Materialista en el programa Hoy Día de Telemundo sobre las consecuencias de subir fotos atractivas en las redes sociales y lo que puede pensar la pareja sobre ello.

A lo que la también empresaria expresó que “Maripily es una mujer que siempre ha trabajado en un ambiente así, vendo ropa… las fotos más sexys las van a ver de Maripily, además que este cuerpecito hay que exhibirlo porque si tú no lo exhibes no vas a vender ropa, no vas a vender lo que en realidad tú quieres vender, y a mí no me afecta en nada y la pareja que esté conmigo tiene que aceptarlo”.

Incluso, “La Materialista” tuvo la misma línea de pensamiento de Maripily.

No obstante, uno de los conductores del programa, Daniel Arenas, tuvo una opinión distinta sobre que las mujeres se vistan de esta manera y se exhiban así en las redes sociales.

“Yo estoy de acuerdo con lo que dice Maripily y La Materialista que así son y uno tiene que respetarlo y cuando a uno le gusta una mujer, la corteja y ya está con ella tiene que respetar eso. “Ahora, hay quienes somos más pudorosos y consideramos que lo sexy es no mostrar. Yo soy así, yo siento así y creo que también en las parejas que he tenido ha sido así. Para mí lo sexy es no saber qué hay debajo”.

Además, añadió que le parece bella y la admira, “pero a mí algo así no me llama la atención”.

A Maripily le costó creer lo que mencionó Arenas.

Concluyendo el segmento, una experta en el tema enfatizó que se debe respetar la opinión de cada uno y que Arenas forma parte de la minoría de los hombres que les parece atractivo no mostrar tanto el cuerpo.