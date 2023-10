¿Rodríguez Veve reacciona a su video viral?

Luego de que se hiciera viral un video que realizó en el pasado donde es la principal actriz, la senadora del Proyecto Dignidad (PD), Joanne Rodríguez Veve, realizó una publicación en sus redes sociales donde parece estar reaccionando a la publicación del cortometraje.

A través de su Instagram, la senadora publicó una historia donde escribió: “reírse de uno mismo...parte indispensable de la vida”. Además, publicó una cita de Amos Oz que lee: “No he conocido nunca un fanático con sentido del humor ni un hombre con humor que sea fanático”.

La senadora ha estado en boca de todos en las redes sociales durante el día de hoy debido a que se publicó un cortometraje que se garbó hace unos años donde esta es protagonista. El mismo se titula “Tu pirata soy yo”.

El internet bOriCuA continúa invicto en investigaciones | Está mañana Twitter PR descubrió un cortometraje llamado Tu Pirata Soy yo de Guillermo Alejandro Vázquez que había sido publicado en VIMEO hace 10 años donde la senadora Joanne Rodríguez fue la actriz principal pic.twitter.com/u1iIoIXlpu — Puestos Pa'l Problema (@ElPodcastPPP) October 4, 2023

En el cortometraje dirigido por Guillermo Alejandro Vázquez, la senadora interpreta el papel de “Marie”. El proyecto dura alrededor de cinco minutos y fue presentado en varios festivales de cine en la isla.

Horas después de que se hiciera viral el video, este fue borrado de la plataforma Vimeo donde había sido publicado.

Joanne Rodríguez Veve Instagram

Rodríguez Veve también fue objeto de controversia esta semana debido a que criticó el concierto de la rapera puertorriqueña Villano Antillano por la forma en que se ha promocionado el mismo como un “evento de lujuria”.

A través de sus redes sociales, Rodríguez Veve, publicó una captura de pantalla de la página oficial encargada de la venta de boletos para el evento donde se indica que los menores de 16 años que entren al concierto deben estar acompañados por un adulto.

“Exponente de música urbana anuncia “noche de lujuria”, y su producción no prohíbe la entrada de menores. Me gustaría pensar que se trata de un error y que la producción, así como Coca Cola Music Hall, tomarán las medidas correspondientes para subsanarlo. No creo que haga falta explicar por qué un espectáculo que anuncie una “noche de lujuria” no es apropiado para niños. ¡Con los niños no se metan!”, escribió Rodríguez Veve en su Instagram.