Rendirán tributo a Tito Puente en el Centro de Bellas Artes

El concierto “Tito Puente 100: Una celebración sinfónica del Rey del Mambo”, será realizado por Tito Puente Jr., hijo del fallecido cantante puertorriqueño quien interpretará los sencillos más exitosos de su padre como “Oye como va”, “Ran Kan Kan”, “Quimbara”, entre otros, junto a la Filarmónica de Puerto Rico. El mismo se llevará a cabo este domingo, 8 de octubre a las 5:00pm en el Centro de Bellas Artes de Santurce

“Los esperamos junto a la Filarmónica de Puerto Rico este domingo en un grandísimo concierto con la música de mi padre Tito Puente. Es un honor participar en un evento tan especial en el lugar donde mi padre ofreció su último concierto. Va a haber invitados, sorpresas y bailes para que disfruten un concierto lleno de energía y salsa sabrosa. ¡Vaya!”, expresó Tito Puente Jr.

El director musical de la Filarmónica en este evento, Ángel Vélez, comentó que “esa noche honraremos el legado de Tito Puente presentando sus éxitos clásicos, pero también celebrando su estatura icónica en la cultura pop, incluyendo presentaciones musicales especiales gracias a nuestros amigos de Marvel Studios y Fox Studios. ¡Es un evento que nadie debe perderse!”.

Por otro lado, en Bellas Artes de Santurce, el público podrá ver previo al concierto una exhibición fotográfica de la trayectoria de Tito Puente, el legendario músico boricua de salsa, mambo y jazz latino que recorrió el mundo junto a figuras como Celia Cruz, Carlos Santana, las estrellas de Fania, Marc Anthony, entre otras estrellas internacionales.

Hace unos días en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot se develó un mural de Tito Puente a la entrada de una suite que ahora lleva su nombre.

La discografía de Tito Puente cuenta con más de 80 grabaciones musicales. Su música se escuchó en filmes como The Mambo Kings y recibió numerosos premios a lo largo de su carrera como el Billboard Latin Music Lifetime Achievement Award, la National Medal of Arts, un doctorado honorario de Berklee College of Music y una estrella en el Paseo de la Fama de Union City, entre otros.

Puente falleció en el año 2000 tras un infarto poco después de un espectáculo que realizó en Puerto Rico. Luego, se le otorgó el Grammy Lifetime Achievement Award en el 2003.

Tito Puente Jr. ha realizado espectáculos en ciudades de Estados Unidos interpretando la música latina así como los éxitos de su padre.