Kat Von D se bautiza y deja atrás el ocultismo

La conocida empresaria, tatuadora y cantante, Kat Von D, compartió un video en sus redes sociales donde confirmó su conversión al cristianismo mientras se bautizaba en una iglesia.

“Katherine von Drachenberg (su nombre de pila), por tu labor al señor Jesucristo, y en obediencia a su Divino mandato, te bautizo, hermana mía, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”, dijo el pastor antes de sumergirla en el agua. Acto seguido, se dieron un abrazo.

En agosto de 2022, la artista nacida en México y radicada en los Estados Unidos, publicó que se deshizo de un extenso catálogo de literatura sobre brujería y ocultismo, así como de cajas de cartas del tarot ya que estaba librando una “batalla espiritual” y solo quería “amor y luz” a su alrededor.

“He revisado toda mi biblioteca y he tirado los libros que no encajan con lo que soy y lo que quiero ser. Siempre he encontrado la belleza en lo macabro, pero llegados a este punto, tuve que preguntarme cuál es mi relación con este contenido. Y la verdad es que no quiero invitar a ninguna de estas cosas a la vida de nuestra familia, aunque vengan disfrazadas en bonitas portadas, acumulando polvo en mis estanterías”, aseveró la también celebridad televisiva a través de sus redes sociales.

“De ninguna manera esta publicación está diseñada para menospreciar a nadie si te gustan estas cosas, porque creo que todos estamos en nuestro propio viaje y amo a todos sin importar dónde se encuentren. Pero en este momento, nunca ha sido así. Tengo más claro que se está librando una batalla espiritual y quiero rodearme a mí y a mi familia de amor y luz”, añadió.

Según explicó la mujer de 41 años hace unos años, sus padres eran misioneros adventistas y describió sus creencias como “cristianismo, con algunos rasgos judíos. Guardábamos el sábado, íbamos a la iglesia los sábados, seguíamos los diez mandamientos y no comíamos cerdo ni pescado sin escamas”.

Kat Von D se volvió famosa luego de aparecer en dos “reality shows” llamados “LA Ink” y “Miami Ink”. Asimismo, por tatuar a varias celebridades como Jared Leto, Demi Lovato, Miley Cyrus, Lady Gaga, entre otros. Además, lanzó una línea de cosméticos en colaboración con Sephora hasta 2020 y, en 2021, su primer álbum musical titulado “Love Made Me Do It”.