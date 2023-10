Regresa la tenebrosa “House of Phobia” en su décima edición a The Mall of San Juan

La tenebrosa casa embrujada vuelve al segundo piso del centro comercial The Mall of San Juan (antiguo local de Nordstrom) con sobre setenta mil pies cuadrados de puro horror. En esta su décima edición, House of Phobia te transportará alrededor del mundo, poniéndote cara a cara con las más espeluznantes leyendas de Europa, Asia, Estados Unidos, Latino América y Puerto Rico.

“Todos hemos crecido escuchando leyendas urbanas. Hemos recopilado diversas leyendas, las cuales se recrean en la travesía que tendrán los asistentes en la atracción, aseguraron Carlos Argomániz y Rafa Rodríguez, productores de House of Phobia en declaraciones escritas.

Además del recorrido por la casa embrujada los asistentes de HOP, tendrán la oportunidad de experimentar con diferentes espacios como; The Saw Experiment Escape Room: basado en la película The Saw los participantes tendrán que completar unos acertijos para lograr escapar de este infierno. Otro de los atractivos es Panic Room Mystery Phobia, los asistentes tendrán que encontrar la salida de este laberinto de terror.

“Todos los años tenemos el reto de cómo superar las expectativas de nuestro público. Por eso vamos a diversas convenciones, adquirimos lo último en tecnología y efectos especiales para crear experiencias multisensoriales para los asistentes.” Expresaron los productores.

House of Phobia este ano cuenta con la experiencia virtual Turno 31, la cual tiene como escenario una oficina dental. El problema resulta cuando los pacientes reciben su anestesia todo lo que parecía ya no es. Inspirado en las ferias o carnavales de las década de los 60 y 70 de los Estados Unidos, CarnEvil Midway Madness, es un “fun house” donde en cada esquina te espera una sorpresa de horror. Se suman a las múltiples experiencias de este año, escenografías espectaculares para que toma de fotos profesionales. Esto en adición a las atracciones creadas por las marcas auspiciadoras.

Un atractivo adicional es que este año los productores trabajaron un área para poder hacer actividades privadas, denominada el ZomVip, con capacidad de hasta 250 personas. El espacio es ideal para realizar fiestas, actividades corporativas o actividades de recaudación de fondos.

House of Phobia abre sus puertas el próximo viernes, 6 de octubre y continuará operando de viernes a domingo durante el mes de octubre y el día de Halloween martes 31 de octubre. Para información adicional se puede comunicar al 787.413.5505 ó prtickets.com