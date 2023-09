Michael Bublé: Un espectáculo romántico y elegante

El galardonado intérprete canadiense Michael Bublé deslumbró con una velada llena de romanticismo y pasión la noche del jueves durante su espectáculo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. El encuentro musical, su primero en suelo boricua, formó parte de su “Higher Tour 2023″ y destiló la excelencia vocal que por más de dos décadas lo ha hecho merecedor de diversos reconocimientos en la música.

Desde el inicio, el estilo lírico de sus armoniosas melodías se apoderó del prestigioso recinto, donde logró conquistar al público con su característica elegancia sobre el escenario y su notoria simpatía. Como parte de su excelencia en tarima, Michael Bublé estuvo acompañado de una Big Band de músicos y coristas de primer nivel.

El ganador de cinco premios Grammy deleitó con un repertorio en el que hizo alarde del estilo musical en el que fusiona con maestría el pop con sonidos del jazz, el swing, el rock y el soul. De su álbum “Higher”, el undécimo de estudio de su trayectoria, deleitó con “Smile”, “You’re The First, The Last, My Everything” y con el tema que le da título a la producción discográfica.

El también responsable de sobre 75 millones de álbumes vendidos en el mundo, conquistó con canciones aclamadas como “Feeling Good”, “Haven’t Met You Yet”, “Such A Night” y “Fever”.

“Estoy muy contento de estar aquí esta noche con ustedes”, saludó en español el también esposo de la actriz argentina Luisana Lopilato. “Esta es mi primera vez aquí. Mucho gusto. Hola”, agregó quien además le ha dado voz a numerosos clásicos del cancionero estadounidense.

El “medley” en homenaje al legendario intérprete Elvis Presley, con los éxitos “Trouble”, “Burning Love” y “Can’t Help Falling In Love”, motivó al público a cantarlas a todo pulmón. También, provocó algarabía al cantar el icónico tema “L-O-V-E”, uno de los más celebrados de la noche.

“Esta noche no es un concierto. Esta noche es una fiesta con mis amigos”, expresó con su característica jovialidad en otra de sus interacciones.

Con su probado dominio escénico, canciones como “When You’re Smiling”, “Home”, “Everything” y “Hold On” se unieron a la lista que la multitud aplaudió con marcada efusividad.

Bajo la producción de Move Concerts Puerto Rico y Noah Assad Presents, el elegante espectáculo presumió tres pantallas gigantes y el dinamismo de luces de tecnología avanzada que realzaron un encuentro inolvidable con la estrella canadiense.