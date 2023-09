Alba Nydia se despide del programa Viva la Tarde

La actriz y presentadora del programa Viva la Tarde Alba Nydia Díaz culminó hoy, viernes, su trayectoria en la televisión de Puerto Rico, y se despidió de su público de Viva la Tarde.

Luego de 18 años ininterrumpidos en la pantalla de WAPA Televisión, Nydia Díaz tomó la decisión de finalizar su carrera en el canal líder de la isla para dedicarse a otros proyectos personales.

“Me llevo en mi corazón un recuerdo maravilloso de estos 18 años consecutivos que estuve en este canal laborando con grandes compañeros en programas inolvidables para mí que me hicieron crecer como artista y como animadora. Ha sido una gran experiencia. Yo no me retiro y seguiré trabajando en obras de teatro y en otros proyectos. Esto no es una despedida, sino un ‘hasta luego’. Gracias por apoyarme siempre, gracias a WAPA por todas las oportunidades, y gracias a todos mis compañeros. Un abrazo para todos, los llevo en mi corazón para siempre”, expresó la comunicadora.

Durante la transmisión del programa, sus compañeros le hicieron un homenaje para destacar su contribución a la televisión puertorriqueña, y presentaron momentos importantes de su carrera en WAPA como su paso por Viva la Tarde.

Nydia Díaz también fue sorprendida con la visita del profesor Héctor Munera, quien fue uno de sus mentores en la Escuela de Teatro de Caguas, y una serenata dedicada por Rafael José y Jaime Mayol, junto al músico y pianista Juan Carlos Vega, en la que interpretaron algunos temas.

Asimismo, se unieron a la despedida colegas de la industria para desearle lo mejor en su próxima etapa.