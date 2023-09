Michelle López fue despedida de “El Reguero” minutos antes de ir al aire

Con lágrimas en sus ojos y sin poder contener el llanto, la animadora Michelle López se mostró muy dolida por la forma en que se dio su salida del espacio radial “El Reguero” de la emisora “La Nueva 94″.

Según contó López en entrevista con Alexandra Fuentes en Telemundo, la gerencia de la empresa Spanish Broadcasting System (SBS) le avisó sobre su despido 15 minutos antes de ir al aire junto a sus compañeros Alejandro Gil Santiago y Danilo Beauchamp.

Del mismo modo, la animadora indicó que su despido se dio debido a falta de presupuesto por parte del conglomerado de emisoras radiales.

“Fue algo sumamente inesperado, fue un día que llegué al trabajo de 15 a 20 minutos antes que es lo que acostumbro a llegar para leerme el libreto, me llaman, subo a la oficina de uno de los jefes de SBS y me entregan la carta de despido”

“Para que la gente sepa el porqué, porque mucha gente me está preguntando porqué fue la salida, básicamente porque no hay presupuesto, no hay presupuesto para pagar y esa fue la razón por la cual fue el despido, fue muy inesperado”

López indicó que sus compañeros Danilo Beauchamp y Alejandro Gil Santiago tomaron la decisión de no realizar el programa el mismo día que esta fue despedida como un acto de solidaridad. Igualmente, la modelo indicó que ambos comediantes fueron excelentes compañeros de trabajo.

“Me sentí querida y me sorprendí mucho porque los vi llorar. Son unos compañeros muy buenos”, expresó López quien no pudo contener el llanto y tuvo que ser consolada por la animadora del programa, Alexandra Fuentes.

En el día de ayer, el locutor y productor de “El Reguero” Danilo Beauchamp aseguró estar destruido con la determinación que tomó la empresa.

Beauchamp también aseguró que la decisión no se tomó para sustituir a López por otra persona y que hasta el momento la silla de la modelo quedará vacante. El programa actualmente cuenta con Beauchamp y su compañero Alejandro Gil como co-moderadores del espacio.

“No se está sacando a Michelle para meter a otra persona, quiero aclarar eso”, expresó el animador.

El también productor del programa aseguró estar destruido con la determinación ya que López era parte integral del espacio.

