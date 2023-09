¿Luis Miguel le pidió matrimonio a Paloma Cuevas?

¿Hay boda? Este miércoles trascendió que el cantante mexicano Luis Miguel le propuso matrimonio a su novia Paloma Cuevas.

El dato lo reveló la periodista Paloma García Pelayo en su programa ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3.

“Luis Miguel ha pedido matrimonio a Paloma Cuevas”, dijo García en su programa, según reseñó People en Español.

Sin embargo, lo que más resaltó fue la supuesta respuesta de Paloma Cuevas a la propuesta del cantante. La diseñadora y empresaria española, de 51 años, contestó con un no, pero sólo por el momento.

“Paloma Cuevas, que está encantada, feliz, viviendo una nueva vida que no cambia por nada, le ha dicho que no, de momento”, expuso la comunicadora, quien recalcó que el no es temporal y que Cuevas no se opone a casarse con Luis Miguel, pero que le pidió un tiempo, mientras todo se calma.

Luis Miguel y Paloma Cuevas Getty Images: Kevin Winter / Instagram: @palomacuevasofficial (Getty Images: Kevin Winter / Instagram: @palomacuevasofficial)

“La información completa es que han hablado de boda y Paloma tiene sus prioridades, prefiere esperar un tiempo a que todo se asiente y que esta nueva vida se consolide más, sobre todo teniendo en cuenta a su familia. Entiendo que es un Sí, pero No, de momento”, subrayó García.

La presentadora contó que Paloma Cuevas y Luis Miguel han hablado de matrimonio, pero por parte de ella, prefiere darse un tiempo, ya que no sólo está su familia y trabajo, sino también la gira del ‘Sol de México’ que termina en el 2024, así qullevan una relación de casi un añoe es probable que a partir del año que viene, se digan el “sí”.

Aracely Arámbula y Luis Miguel

Durante los últimos días, ha estado nuevamente en el tapete, la aseveración de la actriz Aracely Arámbula sobre Luis Miguel, a quien calificó de deudor de la manutención de sus hijos Daniel y Miguel.

La ex del artista deseó que ojalá así como es un gran artista, también sea un buen padre. Al ser consultada sobre si ha conversado con Paloma Cuevas, Arámbula dijo que no, porque la empresaria, a quien se refirió como la “señora”, no la ha contactado, a pesar de que es madrina de uno de sus hijos.

“La conozco muy bien, es mi comadre, estuvo en la pila bautismal con mi hijo, ella fue madrina por Enrique Ponce (exesposo de Cuevas), porque Ponce es amigo de Luis. Ellos eran íntimos amigos, y ahora anda con la ex mujer del compadre”, manifestó Arámbula.