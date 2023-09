“En mi vida había tenido una situación como esta”: Janet Pérez Brito pierde sus pertenencias en incendio

La periodista Janet Pérez Brito agradeció las oraciones y solidaridad que ha recibido por parte de sus compañeros de trabajo y el público en general tras el incendio que afectó su residencia y provocó la pérdida total de varias pertenencias.

Según se reportó, el incendio ocurrió en horas de la tarde del martes en su residencia de Río Piedras.

“Gracias le doy a Dios que ese incendio no se dio en la noche porque yo caigo como piedra y si llegaba a pasar una cosa, yo no sé qué hubiese pasado. O sea que estoy sumamente agradecida de Dios que eso no pasó con ninguno de nosotros dentro del hogar”, expresó en una entrevista que le realizó Rubén Sánchez en la emisora WKAQ donde también labora la periodista.

“En mi vida yo había tenido una situación como esta, de verdad que no se lo deseo a nadie. Que de momento tus recuerdos se van a las cenizas”, expresó la periodista quien indicó que varias fotografías que tenía en el logar fueron pérdida total.

Pérez Brito indicó que varias partes de su residencia fueron afectadas en su totalidad como las ventanas y el humo provocó daños en sus pertenencias.

“Lo importante es la vida, damos agracias a Dios por ello. Los vecinos son familia inmediata porque si ellos no me hubiesen avisado yo no hubiese tomado acción”, expresó

Según explicó, el incendio se pudo haber originado por una falla en un receptáculo del hogar. Sin embargo, el Negociado de Bomberos continuará la investigación para tener certeza sobre lo que ocurrió en la residencia de la periodista.

La periodista dijo que al momento de la redacción de esta nota no ha podido entrar a la residencia y solo ha visto los efectos del incendio a través de fotografías que le han enviado. Del mismo modo, solicitó ayuda emocional para poder sobrellevar la situación que está pasando en estos momentos.