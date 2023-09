La evolución de las canciones de Bad Bunny

En el año 2016 comenzaron a surgir los primeros éxitos del exponente urbano Bad Bunny, cuando para aquellos tiempos solo un grupo pequeños de jóvenes escuchaban sus letras que para muchos otros eran consideradas “vulgares” o de contenido explícito. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el artista vegabajeño fue cambiando sus letras y conquistando nuevas audiencias de todas las edades.

Benito Antonio Martínez Ocasio, ha logrado cifras récord en las plataformas digitales enfocadas en música como Spotify, Apple Music y YouTube. Además de su gira mundial de conciertos que fue una de las más lucrativas a nivel mundial.

Hoy el exponente urbano estará lanzando un nuevo tema que adelantó a través de su canal de Whats App. El tema juega con ritmos diferentes como los que ha estado exprimentando en sus sencillos más recientes como “Where She Goes”.

Sin embargo, Bad Bunny comenzó muy distinto, para el 2016 su nombre se comenzó a escuchar con más fuerza entre las masas con el tema “Diles Remix” que juntó a otros exponentes del trap como Ozuna, Farruko, Arcángel y Ñengo Flow.

Otro de los temas más reconocidos de “El Conejo Malo” es “Tú no vives así”, tema que popularizó junto a Arcángel. El tema fue criticado por su letra explícita y referencias a armas y drogas.

Posteriormente utilizó frases de otros exponentes urbanos del pasado como Héctor “El Father” en el tema “Tú no metes cabra” en el 2017.

Su fama comercial comenzó en el tema “Mayores” que realizó en colaboración con la exponente de raíces mexicanas Becky G.

Ante el éxito que estaba teniendo el movimiento del trap en ese momento, Bad Bunny, colaboró por primera vez con el máximo líder del género urbano, Daddy Yankee en el tema “Vuelve” en el 2017.

Posteriormente, otro de los temas más recordados es “Krippy Kush” que Bad Bunny realizó junto a Farruko.

Sin embargo, luego de múltiples colaboraciones se podría decir que el primer tema en solitario más exitoso de Bad Bunny fue “Chambea” en el 2017.

Bad Bunny llegó a ser muy exitoso sin haber publicado ni un solo álbum, algo que es muy importante como referencia en la industria musical. Fue a finales del 2018 que lanzó su primer proyecto titulado x100pre donde sorprendió con temas como “Caro” en colaboración con Ricky Martin y uno de los éxitos del álbum fue “La Romana” junto a ‘El Alfa’.

En el 2019, lanzó unos de sus éxitos más grandes, el tema “Callaíta” que logró billones de visualizaciones en YouTube y fue incluido en su proyecto más reciente en el 2022.

No fue hasta dos años después, en el 2020 que volvió a lanzar otro álbum. Este fue YHLQMDLG, uno de los proyectos más escuchados en el género urbano. Aquí salió de su acostumbrado ritmo del trap y se movió a la batería del reggeaeton. “Safaera” junto a Ñengo Flow, Jowell y Randy se convirtió en uno de los referentes más importantes del género urbano.

Este mismo año, Bad Bunny lanzó otros dos álbums, “Las que no iban a salir” y “El último tour del mundo”. En este último experimentó con otros ritmos como rock alternativo en “Yo visto así”.

En el verano del 2022, el exponente urbano lanzó “Un verano sin ti” que incluyó ritmos tropicales como reggeaton, mambo y dembow dominicano. Temas como “Titi me preguntó”, “Después de la playa”, “Agosto” y “Me porto bonito” entre otros fueron de los más escuchados del verano.

Finalmente, poder superar el éxito de estos temas puede parecer difícil pero el fenómeno de Bad Bunny ha demostrado ser distinto. Su último tema “Where She Goes” ha puesto a sus fanáticos a pensar que el boricua estaría experimentando con otros ritmos más electrónicos.

Tú no metes cabra

Mayores

Callaíta

Where She Goes