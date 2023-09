Integrante de BTS anuncia colaboración con Jack Harlow

—Horarios de lanzamiento del nuevo single de Jungkook "3D" (feat. Jack Harlow).



Jueves, 28 de Septiembre



10:00 PM 🇲🇽🇨🇷🇬🇹🇳🇮🇭🇳🇸🇻

11:00 PM 🇪🇨🇨🇴🇵🇦🇵🇪



Viernes, 29 de Septiembre



12:00 AM 🇧🇴🇻🇪🇵🇷🇩🇴🇵🇾🇨🇺

01:00 AM 🇦🇷🇺🇾🇨🇱🇧🇷

06:00 AM🇪🇸



JUNGKOOK 3D IS COMING pic.twitter.com/jGUIR7sBeC