Eliminan a Rafael Nieves de “Los 50″

El mexicano y exhabitante de la segunda temporada de “La casa de los famosos”, Rafael Nieves, quedó eliminado la noche del jueves, luego de un duelo con la colombiana Ana Parra.

Nieves y Parra se enfrentaron en una prueba donde tenían que construir 12 palabras con unas piezas de madera.

Rafael, quien también fue parte de “Exatlón Estados Unidos”, se posicionó en el noveno lugar del programa, que comenzó el pasado 18 de julio.

Los ocho concursantes que continúan en “Los 50″ son: Julia Gama, Luis “Potro” Caballero, Ana Parra, Brandon Castañeda, Fernando Lozada, Lorenzo Méndez, Douglas Castillo y Amancay “Macky” González Franco.

La final de la competencia se realizará en vivo este lunes y desde el viernes los televidentes podrán votar por su concursante favorito.

El gran premio final del ganador o ganadora podría ascender hasta 350 mil dólares.

El programa se transmite en la isla los lunes, miércoles, jueves y viernes de 8:00 a 10:00 de la noche, mientras los martes se ve a las 6:00 de la tarde.

La influencer mexicana Daniela Alexis Barceló Trillo, conocida como “Bebeshita”, estalló en las redes sociales contra su expareja Brandon Castañeda luego de su eliminación la noche del miércoles, en el programa “Los 50″ (Telemundo).

“Brandon me engañó, me traicionó, me mintió, casi, casi me dijo ‘sabes qué lo de Los 50 las veces que te dije que te amo y todos los besos y todas las noches de pasión fueron fake’. Literal es lo que pasó con Brandon. Todo lo que vieron en el capítulo de hoy fue mentira. Me usó en Los 50, está triste, está fuerte, me decepciona como persona porque yo ya no le vuelvo a creer nada. Ya creo que después de 5 años esto fue lo máximo que le pude pasar”, dijo la mexicana a través de un vivo en sus redes sociales.

Daniela Alexis, su nombre de pila, añadió que: “Aprendí muchísimas cosas en Los 50, aprendí a que yo puedo, a que soy fuerte, a que soy capaz, aprendí a valorarme como mujer, aprendí a quererme, aprendí a no dejarme humillar por un hombre que no vale la pena, aprendí a no estar cuando él solamente quiere que yo esté…”.

Por su parte, Brandon, quien sigue en la competencia, reaccionó a las expresiones de su exnovia en sus historias de Instagram.

“Yo dejaré que hablen, que se hagan las víctimas, que opinen y que se desahoguen todo lo que quieran en sus lives. Ya llegará mi momento de decir mi verdad”, escribió Brandon.