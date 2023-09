J Balvin regresa con su mejor sonrisa

J Balvin llegó puntual a la cita para la entrevista virtual con Metro. El colombiano está en su habitación en un hotel de Nueva York, así comenzó la charla que pasó por varios momentos repletos de revelaciones, adelantos y buen humor.

El artista global está de regreso y el pasado jueves 14 de septiembre presentó su nuevo sencillo, una noticia que emocionó a sus millones de seguidores, quienes han estado esperando esto durante varios meses.

El colombiano se tomó una pausa en su carrera musical, y después de casi siete meses, se siente feliz de mostrar a su nuevo “bebé” al cual llamó Dientes que tiene como padrinos al influyente cantante y compositor estadounidense, Usher y el productor Dj Khaled.

Dientes es el primer sencillo del nuevo álbum de J Balvin que se llamará “Sonríe! Estás en cámara” que tiene como concepto “enséñame los dientes y sonríe”.

10 preguntas para J Balvin:

¿Dientes es un claro ejemplo del estado de ánimo actual de J Balvin?

— ¡Exacto! Se trata de pasarla chimba, que la gente disfrute con la música que estamos haciendo y una energía positiva. Se siente brutal volver a conectarme con mi gente por medio de la música. Viene mucha música.

¿Cómo fue este encuentro con Usher y Dj Khaled?

— ¡Brutal! Siempre me gusta hacer música con personas que me inspiran y creo que efectivamente Usher tuvo que ver mucho con mi inspiración para dedicarme a la música; obviamente, también en el mundo del hip hop de Khaled, quien siempre ha sido una persona que me ha motivado muchísimo. Hacer una canción con ellos es como darme el lujo y ese gusto a mi niño interior que tengo, pues realmente darme ese gusto— de decir—que puedo trabajar con mis artistas con los cuales siempre soñé trabajar, en mi caso, tremenda felicidad poder hacerlo.

¿Hubo “guerra” de egos, ideas o todo fluyo natural en la colaboración?

— Realmente todo fue fácil, yo ya tenía una visión muy clara y la expresé de una manera tan fácil que cuando les entregué la propuesta era tal cual lo que les dije. Esto no es un remix, sino una canción nueva, que sí se utiliza un pedazo del sample de la canción Yeah, un gran éxito del hip hop en los 2000′s, pero tenía la visión de que fuera como una reintroducción a un nuevo sonido y otra audiencia. Usher apenas escuchó la canción e inmediatamente dijo: “es lo que yo quería” y el Khaleb, pues también. En realidad, fue más bien hecho de parte de los latinos en honor a la música de ellos, quedó tal cual lo que estábamos buscando.

¿Qué reflexiones vinieron a ti durante la pausa?

— En este tiempo se vio mucho de retrospección y analizar realmente cómo puedo ser mejor. También, lo que puedo agregar a mi música y cuál es el aporte que yo hago dentro del género musical para poder seguir elevando la cultura latina. Creo que cada vez lo tengo mucho más claro, empezando con Dientes que realmente es una canción que transmite alegría y mucho positivismo.

Hace unos días, tanto Shakira y Karol G demostraron el poder latino en la industria, ¿cómo ves el panorama?

— Se siente brutal y se siente brutal ser parte de eso. Los latinos hemos podido ser los primeros en muchos momentos históricos de la música global, eso es lindo. Hay que agradecer lo que Daddy Yankee hizo por nosotros, después ya cada quien va desbloqueando diferentes niveles. El ver cómo— cada vez— todos vamos aportando ese grano de arena para que haya un todo para nosotros, eso es bueno. Lo que está pasando ya es una realidad que fue soñada por mucho tiempo, ahora creo que lo que lleva es a normalizar lo que siempre dije: no pueden dividirnos cuando es cuestión de música, que sí está en inglés o español, a la final es una forma de expresión y tiene que ser valorada, no importa el idioma.

¿Qué puedes adelantar del nuevo álbum?

— Dientes es el primer sencillo de calentamiento para el álbum que en cualquier momento salimos con él... Es solo felicidad y sonrisas. Yo lo veo brutal, no sé cómo le puedo decir, no sé si sea un regreso porque nunca me fui, pero es una nueva oportunidad de expresar mis sonidos. Creo que va a aportar muchísimo a seguir expandiendo la globalización de nuestra música para que sigan viendo que nos arriesgamos y que salimos de la zona de confort. También, vamos a inspirar a muchos jóvenes que están de puerta cerrada en que hay que ser el mismo sonido, pero podemos hacer otras cosas diferentes con la cuales sentirnos bien. El álbum es muy avanzado, pero es fácil de digerir. Los flows, las entregas tienen un sonido actual pero sin olvidar el reguetón de la vieja escuela y afrobeats.

¿Quién es más inquieto José o J Balvin?

— Oh my God! Los dos somos un terremoto y un huracán con tsunami combinado (risa). Realmente ambos somos iguales pero diferentes, pues la esencia soy yo, eso es una tormenta de emociones.

Eres un influencer en la música y la moda, también en temas como salud mental.

— Creo que la música es un medio, no creo que sea el fin, pero la música me ha ayudado a poder hacer estas colaboraciones grandes con marcas como Jordan y poder estar en la moda representando al latino por el mundo en todas las Fashion Weeks. Además, hacer colaboraciones con diferentes marcas, también de arte y muchos conceptos diferentes a la música. Sobre la salud mental pues sí, he sido muy abierto hablar de ella, porque creo que la juventud y el mundo necesita ser más abierto al respecto y tener ese warning (advertencia). Hay preocupaciones en el planeta entero aunque muchos en silencio lo sufran, tenemos que decir que nadie está exento de caer en la oscuridad, pero siempre hay una forma de ver la luz.

¿Qué te mantiene con los pies en la tierra?

— Wow! Creo que saber la fragilidad de la vida, de ver que hoy podemos estar y mañana no. Creo que todo eso te pone los pies sobre la tierra, al igual decir que soy humilde pues no me hace ser humilde, pero me aterriza mucho. Llegar a ver lo frágil que somos al llegar un problema de salud en cualquier momento y tu vida— absolutamente— va a cambiar para siempre. Soy muy del presente y muy agradecido de tener salud, eso me humaniza más. No te puedo decir que sea más humilde, pero sí me humaniza más.

Alborotaste al fandom de BTS, ¿harás algo con Jungkook?

— Jungkook es un genio, así que vamos a ver qué pasa pero díganle a Army [fanáticos de BTS] que siga conectado y a ver qué pasa (risa).