Artistas envían mensajes de fortaleza a Marian Pabón tras diagnóstico de cáncer

Cientos de mensajes de apoyo y solidaridad son los que ha recibido la actriz y comediante Marian Pabón a través de sus redes sociales tras revelar que padece de cáncer.

La actriz realizó sus expresiones a través de un video que publicó en las redes sociales.

“Estoy pasando por un momento difícil. Quiero compartirlo con ustedes, siempre comparto mis momentos alegres y ahora quiero compartir una situación que estoy pasando que es un poquito dura, pero voy pa’ lante”, expresó Pabón en el video.

“Me encontraron dos quistecitos en el seno izquierdo que son positivos, es cáncer, pero se cura... es lo primero que me dijeron. Estoy tranquila con eso. Me van a estar dando quimios, probablemente pierde el pelo y por eso es que me lo volví a cortar para irme acostumbrando y para que no sea tan drástico el cambio”, dijo.

De inmediato, compañeros del mundo artístico y de la televisión le enviaron mensajes de apoyo a Pabón quien es parte del elenco de “El Remix” y también ha participado en otros programas muy recordados como “El Condominio”, “Sunshine’s Café”, “Club Sunshine”, “Qué vacilón”, entre otros.

El comediante y amigo, Jorge Castro, fue uno de los que envió su mensaje a Marian a través de Instagram: “Te quiero Mariana, voy a ti siempre. Todo va a estar bien”.

Por su parte, la cantante Olga Tañón escribió: “Todas las bendiciones del único”.

“¡Guerrera y maestraza del amor! Eso y salud, nunca te van a faltar. Todo va a estar bien, Marianette Pabouna do meu coração! ¡Te amo y te amamos infinito!”, escribió por su parte la actriz Eyra Aguero.

Mientras que la animadora Ivonne Orisini de Telemundo, escribió: “Voy a tí, declaro tu entera sanación desde ahora. En tu proceso, aférrate a tu fé y confía en el proceso. La meta en un caminar que no se logra instantáneamente, pero SE LOGRA y sin duda se lo harás triunfante. Te adoro y te abrazo grande!”.

“Estás saba en nombre de Dios, aquí estamos para ti. Fortaleza. Confía y cree. En oración”, escribió por su parte la también actriz Norwill Fragoso.

La animadora de Pégate Al Mediodía, Natalia Rivera, también fue otra de las que le envió sus oraciones y mensaje solidario. “Dios está contigo amada Marian. Eres una guerrera y una DURA. Todo estará bien. TQM”.

Los exintegrantes del programa “El Remix”, Alejandro Gil y Francis Rosas también le dejaron mensajes de fortaleza a la actriz.

“Vas a estar bien con el favor de Dios. Te abrazo fuerte Marian”, escribió Rosas. Por su parte Alejandro Gil escribió: “Te amamos coño! Vas a salir de esa mierda”.

Su actual compañero de trabajo en “El Remix”, Kiko Blade, escribió: “Todo va a estar bien mami. Tú sabes que nada nos tumba. Un abrazote lleno de salud y amor seguimos metiéndole a to’”.