“Aquí nadie me va a imponer nada”: Molusco no quiere trabajar con Burbu

A pesar de que no los descarta, el locutor Jorge Pabón “Molusco” aseguró que en esta etapa de su carrera no volvería a trabajar con su excompañera radial Angelique Burgos “La Burbu” ni aunque sus jefes en la empresa Spanish Broadcasting System (SBS).

Molusco respondió a las expresiones que realizó Rocky The Kid en el programa “El Despelote” donde aseguró que el locutor estaba realizando movimientos para llevarse a Burgos a trabajar con él.

“Eso es mentira, ustedes saben que es mentira”, expresó Pabón aunque admitió que sí ha tenido comunicación con Burgos para arreglar los problemas que han tenido en el pasado. “Una cosa es arreglar y otras es vamos a hacer radio juntos, este es el proyecto que realmente nos costó”, dijo Molusco.

Sin embargo, Molusco sí aceptó que aunque en estos momentos no trabajaría con Burgos, no descarta la posibilidad aunque no está dispuesto a comenzar una química radial nuevamente.

“Yo podría trabajar con Burbu de nuevo, sí. Si quiero hoy, no”, expresó el locutor en su programa Molusco y los Reyes de la Punta. “Si ustedes me dices yo cambio Molusco y los Reyes de la Punta por El Goldo y la Pelúa no. Porque esto ya está establecido, porque nos costó, porque en el momento histórico que ocurrió el fuego de ‘El Goldo y la Pelúa, que yo literalmente me quedé solo con Robert Fantacuca y con el peo porque Pamela estaba cubriendo unas vacaciones, aquí nadie nos ayudó”, expresó Molusco.

El locutor también fue enfático sobre el proceso que pasó luego del despido de Burgos en el 2018 y cómo tuvo que luchar para que Molusco y los Reyes de la Punta fuera aceptado, esfuerzo por el cual no está dispuesto a abandonar el proyecto.

“Yo tuve a SBS en contra, a gente de aquí adentro en contra, los gerenciales grandes creyeron en mí, en la visión que tenía en aquel momento de dejar a Pam (Pamela Noa) y traer a Ali Warrington de Salsoul y poner a Robert y lo logramos. Cuando analizo todo lo que pasamos que estábamos batallando con la gente de afuera de aquí, la gente de aquí. ¿Tú crees que yo diga que quiero regresar con la Burbu? No, es que yo no soy loco”, señaló.

Sin embargo, aceptó que en caso de que se concrete una oportunidad de regresar con Angelique Burgos a la radio “sería un palo”.

Ante preguntas de su compañera Pamela Noa, Molusco no quiso comparar el éxito entre los programas “El Goldo y la Pelúa” contra “Molusco y los Reyes de la Punta” debido a que no llevan el mismo tiempo al aire.

Por otro lado, aceptó que al principio habían guerras internas en el programa “El Goldo y la Pelúa” con Burgos.

Por su parte, Ali Warrington quien estuvo con Molusco en “La Perrera” de Salsoul aseguró que es la mejor pareja que el locutor ha tenido en su carrera en la radio. “Yo soy tu mejor pareja ever, estúpido. Los números están ahí, la historia está ahí”, expresó Warrington.

Al final de la conversación Molusco aseguró a sus compañeros que no volvería a trabajar con “Burbu” si se lo imponen los jefes de la empresa SBS.

“Mañana vienen mis jefes y me dicen, yo quiero juntarte con Burbu y yo le digo no quiero y no voy y eso está en mi porque tampocolos jefes van a hacer conmigo lo que les de la gana porque la época de que los jefes hacen conmigo lo que les da la gana pasó. Ahora mismo yo puedo decidir lo que quiero hacer en mi carrera y aquí ningún jefe va a decir, tú vas a estar con Burbu, aquí nadie me va a imponer nada...ni (Raúl) Alarcón, nadie me va a imponer nada, no me pueden imponer nada y ellos tampoco vana aceptar que yo les imponga algo, si no llegamos a una decisión yo me voy de aquí y no tengo problema, pero aquí ningún jefe va a venir -no tienes que estar con la Burbu- y yo no quiero no quiero”, expresó Molusco.

Molusco en su canal de YouTube habló con la cantante Gisselle Ortiz, quien es comadre de Burgos, sobre la situación que tuvieron en el 2018. En esa entrevista también aseguró que su programa “El Goldo y la Pelúa” es superior a la química que han realizado “Burbu” y “Rocky The Kid”.

“Lo que voy a decir ahora es la verdad, está cool Rocky con Burbu y toda la vuelta. Pero ella sabe que Molusco y Burbu estaba a otro nivel, ella lo sabe”, expresó Molusco.