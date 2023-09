Actriz Marian Pabón revela que tiene cáncer

La actriz y comediante puertorriqueña Marian Pabón reveló a través de sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer.

“Estoy pasando por un momento difícil. Quiero compartirlo con ustedes, siempre comparto mis momentos alegres y ahora quiero compartir una situación que estoy pasando que es un poquito dura, pero voy pa’ lante”, sostuvo Pabón en el mencionado video.

“Me encontraron dos quistecitos en el seno izquierdo que son positivos, es cáncer, pero se cura... es lo primero que me dijeron. Estoy tranquila con eso. Me van a estar dando quimios, probablemente pierde el pelo y por eso es que me lo volví a cortar para irme acostumbrando y para que no sea tan drástico el cambio”, dijo.

Marian añadió que: “No es una situación fácil, obviamente, pero tengo el apoyo de toda mi familia, todos mis seres queridos y mis amistades. Quería compartirlo con ustedes porque sé que puedo tener el apoyo de ustedes también.

Los seguidores de la actriz se desbordaron en apoyo en medio de la situación de salud que atraviesa.

