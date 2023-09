Regresan los Premios MTV con Karol G, Shakira y Taylor Swift

Los Premios MTV a los Videos Musicales (VMA por sus siglas en inglés) regresan el martes por la noche y, por primera vez, solo mujeres están nominadas en la categoría de artista del año. Taylor Swift, Beyoncé, Doja Cat, Nicki Minaj, Karol G y Shakira son las candidatas al premio mayor.

El martes por la mañana, los VMA anunciaron su ronda final de presentadores, que incluyen a A Boogie Wit da Hoodie, Anuel AA, Ashanti, Billy Porter, Chloe Bailey, Dove Cameron, Fat Joe, Halle Bailey, Nelly Furtado, Reneé Rapp, Saweetie, Shenseea, Thalía, Tiffany Haddish, Timbaland y Wyclef Jean.

Minaj será la anfitriona de los VMA, que se llevarán a cabo en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, a las afueras de la ciudad de Nueva York. El año pasado, fue maestra de ceremonias junto a Lil Wayne y Jack Harlow, este año está sola.

El espectáculo también celebrará los 50 años del hip hop con una actuación que reunirá a diferentes generaciones y está repleta de estrellas: DMC, Doug E. Fresh, Grandmaster Flash and the Furious Five, LL Cool J y Minaj unirán fuerzas.

Los VMA comienzan a las 8 p.m. de Nueva York (0000 GMT) y se transmitirán por MTV, BET, BET Her, CMT, Comedy Central, Logo, MTV2, Nickelodeon, Paramount Network, Pop, TVLand y VH1. El programa también se podrá ver en español por UniMás.

Swift ha aumentado su número de nominaciones a 11, incluidas siete por su video musical “Anti-Hero”, después de que MTV anunciara cuatro categorías adicionales a principios de este mes. Le sigue SZA con ocho. Swift actualmente tiene 14 VMA a su nombre, colocándola detrás de Beyoncé, que tiene 28 (incluidos dos con Destiny’s Child), Madonna, con 20, y Lady Gaga con 19.

Este año presenta un número récord de nominados por primera vez: 35, entre ellos Kim Petras, que tiene cinco nominaciones, Metro Boomin’ con cuatro y Rema con tres. Aespa, Burna Boy, Davido, Eslabón Armado, FIFTY FIFTY, PinkPantheress, Saucy Santana, Stephen Sanchez y Toosii también están nominados por primera vez.

Shakira recibirá el premio Video Vanguard y también se espera que la estrella colombiana tenga un número musical. Se suma a una lista de galardonados que incluye a Beyoncé, Nicki Minaj, Madonna, Janet Jackson, Jennifer Lopez, Rihanna y Missy Elliott.

Diddy recibirá el premio Global Icon y actuará en los VMA por primera vez desde 2005. Se convertirá en el tercer ganador del premio, después de Red Hot Chili Peppers en 2022 y Foo Fighters en 2021.

Otros artistas que estarán en la ceremonia incluyen a Cardi B y Megan Thee Stallion (presentando su nueva colaboración, “Bongos”), Anitta, Demi Lovato, Fall Out Boy, Peso Pluma, Doja Cat, Karol G, Kelsea Ballerini, Måneskin, Olivia Rodrigo, Stray Kids, Mañana X Juntos y más.