Christina Ricci lanza fuertes críticas contra Ashton Kutcher y Mila Kunis

El actor Danny Masterson fue condenado a 30 años de prisión tras ser encontrado culpable en el mes de mayo por casos de abuso sexual.

Tras 24 horas de la sentencia, se conoció por parte de The Hollywood Reporter y otras publicaciones digitales, las cartas de apoyo y pedido de indulto emitidas hacia el juez responsable de la causa por parte de sus compañeros en la serie televisiva, That ‘70s Show, Ashton Kutcher y Mila Kunis, situación que generó rechazo por muchísimas personas e hicieron que la pareja saliera a pedir disculpas y explicar el por qué lo realizaron.

A pesar del intento de aclaratoria en las palabras de perdón y apoyo hacia las víctimas, quién al parecer fue insuficiente el gesto fue para Christina Ricci, quién criticó duramente al matrimonio debido a su previo pedido de apoyo.

Foto: Agencias

Duros comentarios

Sin pelos en la lengua o, mejor dicho, en sus dedos, la actriz de 43 años que alcanzó a fama en la década del 90 por su personificación de Merlina (Wednesday) en la película “Los Locos Adams”, destrozó a Kutcher y Kunis mediante un escrito en la red social, Instagram. “A veces las personas que amamos y admiramos hacen cosas horribles. Puede que no nos hagan estas cosas y sólo sabemos quiénes eran para nosotros, pero eso no significa que no hayan hecho cosas horribles. Desacreditar a los abusados es un delito”.

Cabe destacar que Ricci fue víctima de abuso sexual durante su matrimonio con James Heerdegen, de quien se separó a mediados de 2020. “Las personas que conocemos como ‘tipos increíbles’ pueden ser depredadores y abusadores. Es difícil de aceptar, pero tenemos que hacerlo. Si decimos que apoyamos a las víctimas entonces debemos ser capaces de adoptar esta postura. Desafortunadamente, he conocido a muchos ‘chicos increíbles’ que fueron encantadores conmigo pero que en privado han demostrado ser abusadores. También he tenido experiencia personal con esto. Créanles a las víctimas. No es fácil dar un paso al frente. No es fácil conseguir una condena”.