Andy Montañez presentará un exclusivo evento de bohemia en hotel de Condado

El eterno Niño de Trastalleres, Andy Montañez, anunció hoy, martes, que presentará un exclusivo evento de bohemia el próximo sábado 16 de septiembre en Condado Vanderbilt Hotel, a partir de las 9:00 de la noche.

El público podrá disfrutar de sus románticos boleros en “Una noche íntima con Andy Montañez”.

“Me he dado a conocer en la salsa, pero desde joven escuchaba la radio y la rocola y cantaba con admiración los temas de grandes cantautores como Silvia Rexach, Fernando Álvarez, Benny Moré, Ismael Rivera y Gilberto Monroig, entre muchos otros. Estas canciones de ayer y de siembre me evocan la nostalgia y recuerdo cuando de adolescente daba serenatas imitando a mi padre, que guitarra en mano le cantaba a mi mamá. De eso se trata esta noche íntima que estaré compartiendo en VC Lounge en Condado Vanderbilt, de bohemia, nostalgia y buena música”, dijo el cantante de 81 años, de voz cristalina que no cambia con el tiempo.

Entre anécdotas y amigos, Montañez, galardonado por el Latin Grammy a la Excelencia Musical, estará acompañado por el bajista Ramón Vázquez, el pianista Martín Nieves, el conguero Daniel Díaz, el percusionista Manolito Rodríguez y su director musical, el pianista Pedro de Jesús.

Los boletos ya están a la venta accediendo a https://ticketera.com/unanocheintimaconandymontanez/.