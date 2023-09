Llega a la Isla el grupo infantil de teatro musical “La Colmenita de Cuba”

Por primera vez en sus 33 años de existencia, el grupo infantil de teatro musical “La Colmenita de Cuba” llegará a Puerto Rico para presentar su obra más emblemática, “La Cenicienta según Los Beattles”, confirmó el productor del evento, José “Papo” Coss.

Coss indicó que los integrantes de “La Colmenita” rendirán un tributo a uno de los principales grupos musicales de la historia, “The Beattles”, a través de esta obra donde combinan música, la comedia y el teatro.

Algunas de las canciones que serán interpretadas por los jóvenes actores y actrices cubanos son: “Let it be”, “Because”, “Hey Jude” y “Imagine”, entre otras.

“En esta puesta en escena resaltan las imágenes de dibujos animados que conforman la escenografía realizada por un equipo de niñas y niños de La Colmenita. Al final todos recuerdan la famosa frase de Los Beattles: El amor que recibas, será igual al amor que ofrezcas, mientras bailan y cantan ‘Twist and Shout y ‘Here comes the Sun’”, adelantó el productor. '

La función para público general se llevará a cabo el sábado, 16 de septiembre a las 4:00 p.m. y los boletos están a la venta en Ticketera y en el Centro de Bellas Artes (CBA) de Santurce. También, puede llamar al (939-475-7868) para más información sobre el evento.

“La Colmenita de Cuba” es una co-producción de José “Papo” Coss y César Sainz.