Chris Evans se casa con Alba Baptista en boda privada

La estrella de Captain America: The First Avenger y The Avengers, Chris Evans, dijo que sí junto a Alba Baptista durante el día de ayer en una boda íntima celebrada en su casa de la zona de Boston, Massachusetts.

Según información circulando las redes, Evans, de 42 años y Baptista, de 26, invitaron a solo sus familiares y amistades más cercanos para la ceremonia exclusiva. Entre la lista de invitados se encontró sus compañeros de Marvel, los actores Robert Downey Jr., Chris Hemsworth y Jeremy Renner.

El actor estadounidense y la actriz luso-brasileña provocaron por primera vez preguntas sobre su relación desde noviembre del año pasado, dado a rumores de haber recientemente cumplido más de un año. Poco después, la pareja confirmó su amor luego de ser vistos de la mano durante un paseo por Central Park, Nueva York.

Evans no tenía miedo de mostrar su linda relación con Baptista a través de publicaciones de Instagram, antes de haber desactivado su cuenta para “descansar de las redes sociales” el pasado julio.

Instagram/ChrisEvans

Baptista es conocida por su papel en “Mrs.Harris Goes to Paris” y ganó varios premios como el European Shooting Star Award y Mejor Actriz en el Festival Ibérico de Ciné. La mamá de la actriz es traductora, por lo que Baptista también se conoce por hablar cinco idiomas: portugués, inglés, alemán, francés y español.