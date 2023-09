Denuncian patrón de “explotación laboral” dentro del equipo de “The Tonight Show” con Jimmy Fallon

En un informe reciente de The Rolling Stone, han surgido revelaciones impactantes sobre el supuesto ambiente tóxico y de “explotación laboral” que prevalece entre los miembros del equipo de producción del famoso programa “The Tonight Show” con Jimmy Fallon.

Aunque en pantalla el programa se presenta como un derroche de risas y diversión, detrás de las cámaras parece muchos aseguran que existe una realidad muy diferente.

El artículo de Rolling Stone está basado en los testimonios de 16 miembros actuales y 2 antiguos del equipo, y todos lo han descrito como un entorno de trabajo tóxico que ha afectado seriamente la salud mental de varios de ellos.

Los testigos señalan que Jimmy Fallon apuntando su comportamiento errático y su incapacidad para establecer límites. Igualmente, afirman que el presentador es propenso a estallidos emocionales y que su temperamento determina el día: si está de buen humor, todo será bueno, pero si está de mal humor, todos la pasarán mal.

Además, algunos afirman que Jimmy puede tener muchos comentarios pasivo-agresivos, que, en vez de ayudar, alteran a los empleados, quienes se los toman como insultos personales.

Incluso, uno de los empleados escribió: “Es un fastidio porque era el trabajo de mis sueños. Escribir para Late Night es el trabajo soñado de mucha gente, y al llegar a esto se convierte rápidamente en una pesadilla. Es triste que sea así, sobre todo sabiendo que no tiene por qué ser así”.

Otro, cuya salud mental se vio deteriorada escribió: “Mentalmente, estaba en el punto más bajo de mi vida. Ya no quería vivir. Pensaba en quitarme la vida todo el tiempo. En el fondo sabía que en realidad nunca lo haría, pero en mi cabeza pensaba: ‘¿Por qué pienso en esto todo el tiempo?”.

Ademas, según estos empleados, no solo es Jimmy, si no también otros miembros del personal, como Jamie Granet-Bederman, a quien se le describió como inapropiada. Durante una entrevista después de una renuncia Jamie estuvo presente, y el ex-empleado describió la situación así:

“Lo sentí como una táctica intimidatoria. Y no sentí que pudiera expresar mi experiencia sobre mi paso por el programa porque todo tendría que ver con Jamie”.

Disculpa de Falllon

Tras la publicación del informe, Fallon se ha disculpado personalmente con su equipo a través de una llamada. Según el empleado que recibió la llamada, Jimmy dijo:

“Siento si te he avergonzado. Nunca me propuse crear ese tipo de ambiente en el programa. Creo que a veces trabajo con lo mejor de lo mejor, vosotros sois lo máximo. Hay cosas que he hecho en el pasado que son embarazosas, pero nunca he maltratado a nadie.’’, explicó el presentador

Y concluyó ‘’Quiero que este programa sea divertido, que incluya a todo el mundo, que sea divertido, que sea el mejor programa, la mejor gente. Sólo quería... deciros que os echo de menos”.