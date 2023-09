Madison Anderson Berrios sorprende al darse un baño con hielo

La ganadora de la tercera temporada de “La casa de los famosos” (Telemundo), Madison Anderson Berríos, y el actor mexicano José “Pepe” Gámez, se encuentran disfrutando de su relación en México.

Durante sus románticas vacaciones, la modelo se atrevió a sumergiese en un baño de hielo. Este tipo de baños en hielo ayudan a reducir el estrés, fortalecer el sistema inmune, la salud mental y la recuperación física.

“La primera vez duré aproximadamente 1 minuto y déjame decirte que no es la sensación más placentera (mi cara lo dice bastante) jajaja ¡pero la sensación y la energía que recibes después es muy gratificante! Definitivamente lo haré de nuevo y trataré de convertirlo en un hábito”, comentó Berríos.

Berríos y Gámez confirmaron su relación en agosto cuando compartieron una publicación vía Instagram abrazados.

El caption traducido a español indicó que “Algunas veces, un extraño puede traer significado a tu vida”, ambos sonriendo y entre brazos.

En el pasado, estos fueron captados inseparables disfrutando un recorrido en tierras aztecas. Según publicaciones circulando las redes sociales, se observaban caminando por el estado de Mérida, abrazados y dándose mucha atención.

Asimismo, la pareja fue vista cenando y besándose en Nueva York, donde Anderson Berríos fue parte de la parada puertorriqueña.

¿Hubo romance?

Desde que comenzó la tercera entrega del reality show, los famosos se mostraron muy cercanos.

Gracias a esto, los fans señalaron que entre ellos podría surgir un noviazgo, pero nunca se confirmó, pues ella tenía pareja. Cabe resaltar que en la final, Conn Davis, novio de la ex reina de belleza asistió al evento, pero no lo dejaron pasar.

Según rumores fue por petición de la familia a Telemundo, lo que provocó un gran escándalo.

Cuando Madison terminó su participación en reality show, fue cuestionada sobre su situación sentimental actual.

“Para ser honesta con ustedes, no he hablado con mi familia, no tengo mi teléfono, apenas salí de esa casa y estoy aquí con ustedes. No sé lo que está pasando, realmente quiero enfocarme en este momento que estoy viviendo de victoria. Y..., sí, pase lo que pase, que sea lo que tenga que ser”, declaró a “People en Español”.