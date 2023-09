Aseguran que hay miembros de RBD con COVID-19

La gira de Rebelde (RBD) comenzó a finales de agosto y los fans se han disfrutado todos los conciertos que han realizado hasta el momento. Sin embargo, alegadamente, la cantante mexicana, Anahí, está contagiada con COVID.

Una fuente cercana a la agrupación le indicó a People en Español que ya parte del equipo de la gira tiene COVID, pero que eso no impedirá que RBD cumpla con sus conciertos. Esto porque la fanaticada ha esperado años el reencuentro de la banda.

De confirmarse que también se ha visto afectada por el virus, este no es el primer problema de salud que Anahí, ya que en julio perdió parte de la audición del lado derecho.

Aún después de esta crisis de salud que afectó su audición, Anahí se unió a Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Christopher von Uckermann en la gira.

El tour de RBD continuará hasta el 2024.

Anahí confiesa sentirse triste en medio de gira de RBD

La cantante mexicana Anahí confesó a través de sus redes sociales que se siente triste en medio de la gira de RBD.

Según contó en sus historias de Instagram, se debe a que su esposo y sus hijos, quienes la acompañaron en la apertura de la gira, se fueron a México.

“Hoy tengo el corazón poquito apachurrado... Mis 3 güeritos se fueron a México. Les confieso que he llorado toda la mañana”, expresó la cantante.

No obstante, comentó que su familia regresa a acompañarla en unos días.

“Sé que es un poco exagerado, pero me hacen mucha falta y hoy no tendré ese abrazo que me da la fuerza para lograr todo!”, dijo.

“Pero aquí estoy, con todo mi corazón y mi alma puesta en este sueño que solo con mis hermanos RBD es posible. Llegar a sus corazones es lo que nos tiene aquí a los 5 con toda el alma puesta en este tour ÚNICO! Soy parte del grupo más increíble que ha existido y esto es mucho más grande que nosotros. Solo somos el enlace del universo a sus corazones. Para mí es un privilegio gigante estar aquí y darlo todo!!!”, añadió Anahí sobre la gira de RBD.

Al momento, la banda no ha anunciado una presentación en Puerto Rico como parte de la gira, por lo que la fanaticada boricua insiste a través de las redes sociales que RBD llegue en algún momento a los escenarios de Puerto Rico.

En junio, el reconocido productor de espectáculos Paco López respondió un mensaje de una seguidora en las redes sociales sobre la posibilidad de que RBD llegue en algún momento a los escenarios de Puerto Rico.

“Mano soñé que RBD venía a PR @nolimitconcerts”, escribió la usuaria de Twitter. A lo que Paco López respondió: “Vamos a trabajar duro para hacerlo realidad”.