Este es el nuevo negocio de Adamari López, tras su salida de Telemundo

Ahora que han pasado varios meses de su salida de Telemundo y del programa “Hoy Día”, ahora Adamari López compartió su nuevo negocio, mostrando que ella sigue adelante.

Así que aquí te mostramos de qué va, y todo lo que necesitas saber.

Conoce el nuevo negocio de Adamari López

La puertorriqueña decidió lanzar una marca de joyería, con el fin de mostrar diseños que van acorde con su estilo.

Por medio de sus redes sociaales, la cantante y actriz compartió que creó una página web, donde están disponibles los accesorios que forman parte de su nueva colección.

Adamari también se mostró emocionada por este nuevo proyecto.

“Es una colección que tiene un pedacito de mi esencia y mi corazón. Los invito a descubrirla en mi página web”, escribió López en una publicación.

La marca en cuestión lleva el nombre de “AxA”, haciendo alusión a su nombre y al de su hija Alaïa.

“Como empresaria, he sacado una línea de joyería que sé que les va a encantar. A mí me encantan las cosas lindas y delicadas, que tienen que ver conmigo, y tengo esta joyería para ustedes”, dijo mientras mostraba los accesorios.

Precios de los accesorios

Libro Amando: 19 dólares

Cadena azul: 89 dólares, pero por la oferta de lanzamiento cuesta 53 dólares

Pulsera Amèlie: 79 dólares, pero en la oferta cuesta 47 dólares

Tobilleras Akua: 73,00 dólares y 44 dólares en la oferta de lanzamiento.

Paños de cocina: 20 dólares y en oferta 12 dólares.

Delantal para niñas: 25 dólares y en oferta 15 dólares.

Delantal para mini chefs: 25 dólares y en oferta 15 dólares.

Delantal para mamá: 30 dólares y en oferta 18 dólares.

Así fue su salida de Telemundo

A principios de 2023, acuerdo con información del programa “Chisme No Like”, la artista fue informada que su contrato no se renovaría.

Aunque, por medio de un video, se aseguró que fue una decisión tomada de común acuerdo.

“Ya no les acompañaré cada mañana, en la que ha sido mi casa, Telemundo, así llega a su fin este hermoso capítulo que viví; sin embargo, no todo termina… agradezco infinitamente a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme”, expresó Adamari.