The Rolling Stones lanzarán un nuevo disco luego de 18 años

Luego de 18 años de espera, la legendaria banda de rock británica, The Rolling Stones, lanzará mañana miércoles, 6 de septiembre un nuevo álbum de estudio titulado Hackney Diamonds.

El disco será presentado en un teatro de la ciudad de Londres, Inglaterra llamada Hackney y contará con el conductor de televisión, Jimmy Fallon, como maestro de ceremonias.

En una entrevista con Fallon que será transmitida por YouTube, Mick Jagger, Keith Richard y Ronnie Wood brindarán más detalles de la producción discográfica que contará con nueva música tras la muerte del baterista, Charlie Watts, quien falleció hace poco más de un año.

“Puede que Hackney esté en el corazón y sea el centro de Hackney Diamonds, pero esto es realmente un momento global y queremos compartirlo con fanes de todo el mundo a través de YouTube”, aseguró el grupo.

Hackney Diamonds será el primer álbum que lanza la banda desde A Bigger Bang de 2005, que debutó en el puesto número tres de Billboard y marcó el regreso de los Stones a los estudios luego de más de ocho años de ausencia.

Carátula del nuevo álbum de estudio de la banda de rock británica, The Rolling Stones, titulado "Hackney Diamonds" (foto suministrada)

The Rolling Stones comenzaron a crear expectativas con el disco el pasado mes de agosto publicando anuncios en periódicos locales de Inglaterra, donde una compañía de reparación de cristales promocionaba sus servicios.

“Our friendly team promises you satisfaction. When you say gimme shelter we’ll fix your shattered windows (”Nuestro amable equipo le promete satisfacción. Cuando dices dame refugio, arreglaremos tus ventanas rotas”)”, leía el periódico.

Además, informaba a los lectores que el negocio se había fundado en 1962, el mismo año que se formó la agrupación.