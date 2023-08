Zugey Lamela y Walter Soto León revelarán el sexo de su bebé

Los periodistas Zugey Lamela y Walter Soto León darán a conocer hoy, miércoles, el sexo de su bebé.

La pareja anunció en redes sociales que revelarán el sexo de su bebé durante la transmisión de Telenoticias (Telemundo) a las 4:00 de la tarde.

“Todo está bien dividido (...) Aquí mucha gente es ‘Team Girl’, pero también hay mucho ‘Team Boy’, ha crecido”, confesó la periodista durante el programa Hoy Día PR.

Mientras que Soto León reveló que piensa tendrá un nene: “Al principio era abrumadora la mayoría que era ‘Team Girl’, yo era el único [Team Boy]”.

Aunque la pareja confesó que ya es feliz con su milagro, varias personalidades de los medios opinaron sobre si tendrán un niño o una niña.

El comediante Raymond Arrieta, aunque se mostró indeciso, concluyó que los periodistas tendrán una niño. “Tiene que ser varón, varón”, dijo.

Por su parte, la animadora Alexandra Fuentes dijo firme que la pareja tendrá una niña. “Ahí hay una muchacha, eso es una nena”, aseguró Fuentes.

Walter Soto León y Zugey Lamela, hablan del embarazo de Sugey. Hotel Don Rafa Boutique. Miramar. Metro PR 23 de agosto de 2023

Los periodistas anunciaron en julio que pronto se convertirán en padres.

“¡Con el favor de Dios, pronto seremos cuatro! ¡Nuestro milagrito viene de camino y deseamos con todas nuestras fuerzas conocerlo ya pronto!”, compartió la pareja ancla de Telenoticias en redes sociales.

“Gracias a todos ustedes por sus buenos deseos, por sus oraciones, por las estampitas y los rosarios que nos han enviado al canal. Gracias por llevarse con ustedes nuestra intención y encomendarla en sus lugares sagrados. Gracias a los que nos han detenido en la calle para rezar, gracias por sus mensajes a través de las redes, gracias por sus consejos, en fin, ¡gracias por tanto amor! Son muchos los ángeles con los que estamos en deuda de gratitud y uno de ellos es el Dr. Amaury Llorens, que nos agarró de la mano y nunca nos soltó “, añadieron.

La pareja hizo el anuncio junto a una galería de fotos donde ya se le puede apreciar la barriguita a Lamela.

La buena noticia se da luego que el pasado noviembre el matrimonio relatara que vivió un momento difícil al perder su primer bebé.

Soto León relató que comenzó a tomar clases de piano luego de conocer la noticia de que su esposa estaba esperando un bebé. Sin embargo, posteriormente, su médico les notificó sobre la pérdida del embarazo. Para entonces el periodista dedicó unas palabras y su presentación de piano en el Museo de Arte a todas las parejas que han pasado por el mismo proceso.

“Yo comencé con esta idea de aprender a tocar piano hace menos de un año, tal vez para las navidades del año pasado y fue porque más o menos para esa época mi esposa y yo nos enteramos de que estábamos esperando un bebé. Cuando me visualizaba en esa nueva etapa de mi vida, me imaginaba tocando piano, no sé porqué, el pensamiento recurrente era yo poderle tocar piano a mi bebé, el tema que fuera, la canción que fuera. Así que decidí matricularme, me compré un pianito digital y todo comencé a aprender. En ese proceso, en las semanas subsiguientes, nos enteramos de la triste noticia de que habíamos perdido el bebé”, expresó.

“Fue muy difícil manejar la situación, yo lo que quiero decirle a todas las parejas como mi esposa y yo es que no pierdan la Fé y que le recen mucho a papa Dios”, añadió.

A través de sus redes sociales también añadió parte de lo que no pudo decir en el mensaje.

“En conclusión, perdimos un bebé, pero no la ilusión. Y este afán de aprender el piano, que comenzó hace casi un año, seguirá vivo como un acto de fe que alimenta, precisamente, nuestra ilusión.A todas las parejas que, como Zugey y yo, daríamos lo que fuera por la bendición de un bebé: no están solos, estamos con ustedes, ¡NO PIERDAN LA FE!”, escribió en su Instagram.